Michał Wiśniewski radził się czwartej żony, czy wrócić do drugiej. Tajner mówi wprost!

Maksymilian Kluziewicz
2026-07-15 14:36

Michał Wiśniewski może pochwalić się doskonałymi relacjami z niemalże wszystkimi byłymi żonami. Do drugiej z nich postanowił wrócić, w czym doradzała mu czwarta. W rozmowie z "Super Expressem" Dominika Tajner wyjawiła, że piosenkarz pytał ją o zdanie w kwestii zejścia się z Mandaryną.

Wiśniewski i Mandaryna znowu razem

Mało kto może pochwalić się takimi relacjami ze swoimi eks, co Michał Wiśniewski. Po tym względem piosenkarz jest prawdziwym szczęściarzem. Mimo burzliwych rozstań udało mu się pozostać w bliskich stosunkach z niemalże każdą z byłych żon. Po 21 latach lider Ich Troje ogłosił powrót do Mandaryny - żony numer dwa, z którą ma dwoje dzieci. Xavier i Fabienne byli równie zaskoczeni, co fani tej pary. Jak w rozmowie z Eska.pl wyjawił syn pary, sami wspólnie z siostrą wydedukowali, iż ich rodzice ponownie się spotykają

Nie było wielkiego obwieszczania. Faktycznie, jak zaczęli się częściej widywać w czerwcu, to sami to wydedukowaliśmy i zapytaliśmy ich wprost - powiedział.

Dominika Tajner wspiera Wiśniewskiego

Piosenkarza w jego powrocie do byłej żony wspierają nie tylko dzieci, ale również Dominika Tajner - była żona numer cztery. Uczestniczka show "Królowa przetrwania" przyznała w rozmowie z "Super Expressem", że wiedziała o zejściu się Michała i Mandaryny wcześniej niż wszyscy. Co więcej - wokalista miał się doradzać jej w tej kwestii!

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Wiśniewski radził się Tajner ws. powrotu do Mandaryny

To dopiero hit! Michał Wiśniewski i Dominika Tajner nie kłamali, mówiąc, że łączy ich przyjaźń. Była żona lidera Ich Troje w rozmowie z "Super Expressem" przyznała ze śmiechem, że rozmawiała z wokalistą na temat jego powrotu do Mandaryny. Zapytana, czy jakkolwiek doradzała mu w podjęciu ostatecznej decyzji, powiedziała:

A może doradzałam, a może nie doradzałam, nie mogę tak wszystkiego mówić. (śmiech) Powiedzmy tak - rozmawialiśmy na ten temat na pewno. Też pytał o moje zdanie, chociaż wiadomo, że to jest jego decyzja.

O samej Mandarynie też miała sporo ciepłych słów do powiedzenia.

Z Martą też mam [bardzo dobre relacje]. Rozmawiamy. Byliśmy razem i na jubileuszu Ich Troje, i na Sylwestrze. Ja ją bardzo szanuję i myślę, że ze wzajemnością. Bardzo się lubimy - podkreśliła.

Dominika Tajner. Na miniaturze obok Michał Wiśniewski i Mandaryna na scenie. O relacjach gwiazd przeczytasz na SE.
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Michał Wiśniewski
DOMINIKA TAJNER
MANDARYNA