Zamiast do kotletów mielonych dodaj do nawożenia borówki amerykańskiej. Tak soczystych owoców jeszcze nie jadłeś. Domowy nawóz stymlujący owocowanie borówki amerykańskiej

Borówka amerykańska to prawdziwy superfood. Bogata jest w antyoksydanty, witaminy oraz błonnik. Regularne spożywanie borówki amerykańskiej poprawia pamięć i koncentrację, chroni serce, a także obniża ciśnienie. Borówka amerykańska chętnie jest również wybierana przez ogrodników. Dobrze rośnie w umiarkowanym klimacie i nie potrzebuje specjalistycznej pielęgnacji. Krzewy latem pokrywają się owocami, która można zjadać prosto z krzaczka.

Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie borówki amerykańskiej jest wiosenne nawożenie. W tym czasie krzewy rozpoczynają sezon wegetacyjny i potrzebują regularnego dostępu do substancji odżywczych. Stosowane wiosną nawozy stymulują lepszy wzrost oraz bardziej obfite kwitnienie i owocowanie. W przypadku borówki amerykańskiej stosowane nawozy powinny zakwaszać podłoże. Borówka najlepiej rośnie w kwaśniej glebie o pH od 3,5 do 4,5. To właśnie kwasowość gleby jest najważniejszym warunkiem wzrostu oraz owocowania borówki amerykańskiej. Zasadowy odczyn ziemi sprawia, że krzew nie jest w stanie pobierać potrzebnych składników odżywczych. W efekcie gorzej rośnie i słabiej owocuje. Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów, że podłoże borówki nie jest wystarczająco kwaśne jest odbarwienie liści. Robią się one czerwone, co świadczy o niedoborach fosforu.

Ogrodnicy wskazują, że glebę najlepiej jest zakwaszać przed posadzeniem krzewów. Wtedy można stosować kwaśny torf lub innego rodzaju organiczne nawozy. Istnieją domowe sposoby na zakwaszenie gleby wokół posadzonych już roślin. Jednym z nich jest stosowanie chleba. Metoda delikatnie zakwasza podłoże i jest całkowicie bezpieczna dla roślin. Najlepiej jest sięgnąć po zakwas chleba żytniego. Ma on pH na poziomie od 3,7 do 3,8. Czerstwy bochenek chleba należy zalać wodą i odstawić na jakiś czas, aby zaczął fermentować. Następnie namoczony chleb rozkłada się wokół krzewów i miesza z glebę. Pozostałą wodę możesz wykorzystać do podlewania borówki.

Domowy nawóz do borówki amerykańskiej, który intensyfikuje owocowanie

W dużym wiadrze lub konewce umieść fusy z kawy. Dodaj ocet jabłkowy. Zalej całość 5 litrami wody. Dokładnie wymieszaj i pozostaw na około 24 godziny, aby składniki się połączyły i uwolniły. Jeśli używasz popiołu drzewnego, dodaj go tuż przed podlaniem i ponownie wymieszaj. Przed podlaniem nawozem upewnij się, że gleba wokół borówki jest lekko wilgotna. Następnie równomiernie rozprowadź roztwór wokół krzewu, unikając lania na liście. Ilość: Na jeden dorosły krzew wystarczy około 1-2 litrów nawozu. Młodsze rośliny potrzebują mniej.

