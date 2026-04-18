Kolejne ataki w Cieśninie Ormuz. Kontenerowiec trafiony pociskiem!

Irański Korpus Strażników Rewolucji ostrzelał tankowiec

Według UKMTO uderzenie uszkodziło część kontenerów znajdujących się na pokładzie statku, który znajdował się około 25 mil morskich (około 46 km) od wybrzeży Omanu. Nie wskazano jednak, kto odpowiada za atak.

Zdarzenie miało miejsce niedługo po wcześniejszym komunikacie tej samej agencji, w którym podano, że jednostki irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzelały tankowiec przepływający przez cieśninę.

Oba incydenty wydarzyły się wkrótce po tym, jak Iran ponownie ograniczył ruch statków przez Ormuz, reagując na zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące utrzymania blokady irańskich portów.

Portal Axios, powołując się na anonimowego amerykańskiego urzędnika, podał, że liczba ataków na statki handlowe mogła być wyższa i wynosić co najmniej trzy, a nie dwa, jak wcześniej informowała UKMTO.

Kontrola nad Cieśniną Ormu. Trump nie odpuszcza

Dzień wcześniej władze Iranu ogłosiły, że na czas rozejmu w konflikcie z USA i Izraelem cieśnina Ormuz zostaje otwarta dla statków handlowych, co miało obowiązywać do nocy z wtorku na środę. Decyzję tę potwierdził Donald Trump, jednocześnie zapowiadając utrzymanie blokady irańskich portów do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia.

Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu poinformowała w sobotę, że kontrola nad cieśniną obejmuje również pobieranie opłat związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska – przekazała agencja Reutera, powołując się na irańskie media państwowe.

Według stacji Al-Dżazira od piątku przez cieśninę Ormuz przepłynęło co najmniej osiem tankowców transportujących ropę i gaz.

Dane firmy Kpler monitorującej ruch morski wskazują, że w sobotę nad ranem przez cieśninę przeszło kilka jednostek, w tym tankowiec z ropą, cztery statki przewożące LPG, dwa zbiornikowce na ropę i chemikalia oraz jeden statek transportujący produkty naftowe.

Agencja Reuters, powołując się na amerykańską armię, podała, że od momentu wprowadzenia blokady w poniedziałek siły USA zawróciły 23 statki zmierzające do irańskich portów.

Kryzys w Zatoce Perskiej. Ponad 600 statków uwięzionych!

Zablokowanie cieśniny przez Iran doprowadziło do sytuacji, w której ponad 600 jednostek utknęło w Zatoce Perskiej. Właściciele statków wstrzymują kolejne rejsy, obawiając się zagrożenia, m.in. możliwych min morskich.

Cieśnina Ormuz ma kluczowe znaczenie dla światowego handlu surowcami energetycznymi – w normalnych warunkach transportowane jest nią około 20 procent globalnych dostaw ropy naftowej oraz skroplonego gazu ziemnego.