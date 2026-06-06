Strefa kibica pod Pałacem Kultury. Warszawa zaprasza na finał Mai Chwalińskiej

Maja Chwalińska zagra w finale Rolanda Garrosa

W sobotę, 6 czerwca, odbędzie się pojedynek, na który z niecierpliwością czekają wszyscy fani sportu w Polsce. 24-letnia Maja Chwalińska, nazywana przez międzynarodowe media największym odkryciem tegorocznego Rolanda Garrosa, powalczy o tytuł. Nasza utalentowana zawodniczka, która w błyskawicznym tempie przedarła się do tenisowej elity, zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andriejewą, obecnie notowaną na ósmej pozycji w światowym rankingu WTA.

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Tym samym Maja przejdzie do historii jako czwarta polska zawodniczka walcząca o tytuł w turnieju wielkoszlemowym. Wcześniej tego zaszczytu dostąpiły Jadwiga Jędrzejowska (trzykrotna finalistka w okresie międzywojennym), Agnieszka Radwańska (Wimbledon w 2012 roku) oraz Iga Świątek, która triumfowała we wszystkich swoich sześciu finałach rozegranych między 2020 a 2025 rokiem.

Finał Mai Chwalińskiej w strefie kibica pod Pałacem Kultury

Władze stolicy gorąco zachęcają mieszkańców do wspólnego przeżywania sportowych emocji podczas sobotniego finału z udziałem 24-latki z Dąbrowy Górniczej.

Specjalnie na tę okazję pod Pałacem Kultury i Nauki, od strony Alej Jerozolimskich, utworzono strefę kibica. Została ona zlokalizowana na terenie przed Kinoteką, gdzie zazwyczaj odbywają się seanse LOT Kino Letnie: w Stronę Zachodzącego Słońca.

Wspólne przeżywanie sportowych emocji wystartuje o 14:00, czyli na godzinę przed rozpoczęciem meczu. Warto jednak pamiętać, że ilość dostępnych miejsc jest limitowana. Wstęp do strefy kibica jest całkowicie darmowy.

Do kibicowania pod chmurką zachęcają wspólnie Eurosport, władze Warszawy, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, a także Kinoteka oraz Pałac Kultury i Nauki.

Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 na Placu Defilad w Warszawie

Władze stolicy przypominają równocześnie, że do niedzieli, 7 czerwca, w Warszawie odbywają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. W sobotę zaplanowano eliminacje, z których najlepsze zespoły awansują do ćwierćfinałów, a dzień zamknie niezwykle efektowny konkurs wsadów. Z kolei niedziela wyłoni triumfatorów całego turnieju – rozegrane zostaną półfinały kobiet i mężczyzn, mecze o trzecie miejsce oraz wielkie finały.

Wydarzenie odbywa się na Placu Defilad, który na ten czas został przekształcony w profesjonalną arenę sportową, mieszczącą trybuny dla 2,5 tysiąca widzów. Zbudowano tam również boiska turniejowe oraz ogromną strefę kibica, dostępną dla odwiedzających od 11:00 do 22:00 każdego dnia. Wstęp na teren imprezy wiąże się z koniecznością poddania się kontroli bezpieczeństwa oraz sprawdzenia wnoszonych bagaży.

Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa w finale Roland Garros