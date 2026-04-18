Napięcie w Zatoce Perskiej. Irańska Gwardia Rewolucyjna zaatakowała tankowiec!

Napięcie w cieśninie Ormuz. Ostrzeżenia dla statków i komunikaty z Iranu

Do zdarzenia doszło w rejonie cieśniny Ormuz, około 20 mil morskich, czyli blisko 37 kilometrów, na północ od wybrzeża Omanu. Według dostępnych informacji do tankowca zbliżyły się dwie uzbrojone irańskie jednostki, które oddały strzały w jego kierunku. Jak przekazał kapitan statku, ani jednostka, ani jej załoga nie odniosły żadnych szkód.

Tego samego dnia część statków handlowych operujących w tym regionie otrzymała drogą radiową komunikaty od irańskiej armii. Ostrzegano w nich, że cieśnina Ormuz została ponownie zamknięta i nie należy z niej korzystać – poinformowała agencja Reutera.

Najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, zadeklarował za pośrednictwem komunikatora Telegram, że irańska flota pozostaje w gotowości, by „zadać kolejne klęski wrogom”.

Jeszcze w piątek władze w Teheranie ogłosiły, że na czas rozejmu w konflikcie z USA i Izraelem cieśnina Ormuz zostaje otwarta dla statków handlowych. Decyzja ta miała obowiązywać do wtorku, 21 kwietnia, do wieczora. Informację o otwarciu szlaku potwierdził prezydent USA Donald Trump, zaznaczając jednocześnie, że blokada irańskich portów będzie utrzymana do czasu osiągnięcia końcowego porozumienia.

Groźby zamknięcia szlaku i reakcja władz Iranu

Szef irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf w odpowiedzi na działania Waszyngtonu zapowiedział, że Iran może ponownie zamknąć cieśninę Ormuz, jeśli Stany Zjednoczone nie zdecydują się na zniesienie morskiej blokady.

W sobotę rano irańskie wojsko przekazało, że sytuacja w rejonie cieśniny została opanowana, a warunki wróciły do wcześniejszego stanu. Podkreślono również, że siły zbrojne przejęły pełną kontrolę nad tym strategicznym szlakiem.

- W następstwie wcześniejszych porozumień Islamska Republika Iranu zgodziła się, w dobrej wierze, zezwolić ograniczonej liczbie tankowców i statków handlowych na kontrolowany przepływ przez cieśninę Ormuz. Niestety, Amerykanie, notorycznie łamiąc obietnice, nadal dopuszczają się bandytyzmu i piractwa pod przykrywką tak zwanej blokady - oświadczyła irańska armia w komunikacie cytowanym przez agencję Tasnim.

