Drugie imię Jarosława Kaczyńskiego może zaskoczyć. Teraz to hit wśród dzieci

Jarosław Kaczyński ma na drugie imię Aleksander.

Informacja pojawia się w jego oświadczeniach majątkowych.

Aleksander jest dziś jednym z najpopularniejszych imion dla chłopców w Polsce.

W 2024 r. imię Aleksander zajęło 4. miejsce w rankingu imion męskich.

W drugiej połowie 2025 r. Aleksander był 5. najczęściej wybieranym imieniem dla synów.

Drugie imię Jarosława Kaczyńskiego. Nie każdy o tym wie

Jarosław Kaczyński od dekad jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej polityki. Jego imię i nazwisko zna praktycznie każdy, ale już drugie imię prezesa PiS dla wielu osób może być zaskoczeniem. W dokumentach majątkowych polityk występuje jako Jarosław Aleksander Kaczyński.

Taki szczegół łatwo umyka, bo w codziennej polityce używa się zwykle tylko pierwszego imienia. Oświadczenia majątkowe pokazują jednak pełne dane parlamentarzystów. W przypadku prezesa PiS pojawia się właśnie imię Aleksander.

Co ciekawe, to imię nie kojarzy się dziś wyłącznie z pokoleniem starszych polityków. Wręcz przeciwnie. Aleksander od kilku lat należy do najchętniej wybieranych imion dla chłopców.

Aleksander w czołówce imion dla chłopców

Dane Ministerstwa Cyfryzacji pokazują, że Aleksander utrzymuje się bardzo wysoko w rankingach imion nadawanych dzieciom. W 2024 roku było to 4. najpopularniejsze imię dla chłopców w Polsce. Rodzice wybrali je 5170 razy.

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Przed Aleksandrem znalazły się wtedy tylko trzy imiona: Nikodem, Antoni i Jan. Za nim uplasowali się m.in. Leon, Franciszek, Ignacy, Jakub, Stanisław i Mikołaj.

Trend utrzymał się także w kolejnych zestawieniach. W drugiej połowie 2025 roku Aleksander znalazł się na 5. miejscu wśród imion nadawanych synom. Według danych resortu cyfryzacji w tym okresie imię to otrzymało 4687 chłopców.

Dlaczego rodzice wybierają imię Aleksander?

Popularność Aleksandra nie jest przypadkowa. To imię brzmi klasycznie, ale nie staroświecko. Dobrze pasuje zarówno do dziecka, jak i do dorosłego. Ma też wiele naturalnych zdrobnień: Olek, Alek, Aleks, Aleksio czy Aleksanderek.

Właśnie takie imiona rodzice często wybierają najchętniej. Są eleganckie, rozpoznawalne, łatwe do wymówienia i mają mocne historyczne skojarzenia. Aleksander kojarzy się z siłą, tradycją i pewnym dostojeństwem, ale jednocześnie dobrze funkcjonuje we współczesnym języku.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że imię Aleksander pasuje do bardzo różnych nazwisk. Brzmi dobrze zarówno w pełnej, oficjalnej formie, jak i w krótszych wariantach używanych na co dzień.

Imię stare, ale wciąż modne

Rankingi imion pokazują ciekawy trend: rodzice coraz częściej wracają do klasyki. Obok Aleksandra wysoko utrzymują się Jan, Antoni, Franciszek, Ignacy czy Stanisław. To imiona dobrze znane od pokoleń, ale dziś znów brzmią modnie.

Aleksander świetnie wpisuje się w ten powrót do tradycyjnych, mocnych imion. Nie jest egzotyczny, nie brzmi chwilową modą z internetu, a jednocześnie nie kojarzy się wyłącznie z przeszłością. Dlatego tak długo utrzymuje się w czołówce.

W przypadku Jarosława Kaczyńskiego informacja o drugim imieniu jest raczej ciekawostką z oficjalnych dokumentów niż polityczną sensacją. Dla rodziców szukających imienia dla syna może być jednak pretekstem do spojrzenia na najnowsze rankingi. A te są jednoznaczne, Aleksander wciąż jest jednym z najgorętszych imion dla chłopców w Polsce.

Najpopularniejsze imiona dla chłopców

W 2024 roku pierwsza dziesiątka imion męskich wyglądała następująco:

Nikodem – 6388

Antoni – 5404

Jan – 5277

Aleksander – 5170

Leon – 4669

Franciszek – 4574

Ignacy – 4229

Jakub – 3938

Stanisław – 3715

Mikołaj – 3644

W drugiej połowie 2025 roku Aleksander nadal był bardzo wysoko. Zajął 5. miejsce, za Nikodemem, Antonim, Leonem i Janem. To pokazuje, że moda na to imię wcale nie słabnie.

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