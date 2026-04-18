Zaskakujące rozstrzygnięcie na Węgrzech! Są oficjalne pełne wyniki wyborów 2026

Wyraźne zwycięstwo partii Tisza

Centroprawicowa partia Tisza zdobyła 141 mandatów w 199-osobowym parlamencie Węgier przy bardzo wysokiej frekwencji 78,99 proc. – poinformowało w sobotę Narodowe Biuro Wyborcze (NVI). Lider Tiszy Peter Magyar podkreślił, że ten wynik to bezprecedensowy mandat, ale i bezprecedensowa odpowiedzialność.

Słabszy wynik dotychczas rządzących

Z danych NVI wynika, że dotychczas rządząca koalicja Fideszu oraz Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 52 mandaty, natomiast skrajnie prawicowe ugrupowanie Nasza Ojczyzna wprowadziło do parlamentu sześciu posłów. Wybory parlamentarne odbyły się na Węgrzech w niedzielę, 12 kwietnia.

- Pracujemy teraz ze wszystkimi naszymi kolegami nad tym, by do połowy maja Partia Tisza mogła rozpocząć prace z rządem, który nawet jeśli nie będzie doskonały, to codziennie będzie dawał dowody, iż dorasta do zaufania Węgrów i potrafi budować funkcjonujące i ludzkie Węgry – napisał Magyar na X.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie