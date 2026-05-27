Spryskaj tym zapleśniałe fugi i odczekaj. Działa na fugi niczym pogromca pleśni i bez całkowicie bezpieczny dla porowatych powierzchni. Wykwity znikają w kilka minut

Łazienka to siedlisko pleśni na fugach, napędzane wysoką wilgocią i słabą wentylacją.

Czarne wykwity to alarm! Rozwijająca się pleśń uwalnia toksyny, poważnie zagrażając zdrowiu, od problemów z oddychaniem po uszkodzenia nerwowe.

Odkryj proste, domowe metody na trwałe usunięcie pleśni z fug – od octu po płyn do WC – i raz na zawsze zapobiegnij jej nawrotom.

Dlaczego na fugach pojawia się pleśń?

Łazienka jest tym pomieszczeniem w całym domu, gdzie najłatwiej o pojawienie się pleśni. Wysoka wilgoć połączona z mała wentylacją sprzyja namnażaniu się pleśni. Najczęściej pojawia się ona na miękkich, gumowych lub porowatych powierzchniach. W łazience są to najczęściej ściany, gumowe uszczelki w pralce oraz fugi wokół płytek. Jeżeli zauważysz w tych miejscach niewielkie, czarne lub ciemnozielone wykwity to znak, że pojawiła się pleśń. Mimo, że w początkowej fazie wykwity są małe to nie można ich lekceważyć. Rozwój pleśnie będzie następował i może on mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Produkowane mikrotoksyny przedostają się do naszych dróg oddechowych i powodują szereg problemów. To między innymi duszności, katar, problemy z oddychaniem, a nawet uszkodzenia układu nerwowego.

Zanim sięgniesz po sposoby usuwające pleśń, sprawdź, dlaczego ona powstaje. Najczęstszym powodem jest nieodpowiednia wentylacja. Jeżeli w Twojej łazience nie ma okna pamiętaj o jej regularnym wietrzeniu po kąpieli. Ważne również, aby po skończonym praniu zostawiać uchylone drzwi pralki, aby odparować nadmiar wilgoci. Jeżeli to nie pomaga sprawdź, czy nie ma wycieki w ściankach. Nieszczelne rury mogą powodować wypływ wody, która zbiera się pomiędzy mieszkania. W takiej sytuacji niezbędna może okazać się wizyta fachowca.

Spryskaj tym pleśń na fugach. Usuwa wykwity i sprawia, że nie nawracają

Usuwanie pleśni z fug wcale nie jest skomplikowane i świetnie w tym celu sprawdzą się domowe sposoby. Najbardziej znanym i rozpowszechnionym jest ocet spirytusowy. Wystarczy, że rozcieńczysz go z wodą w równych proporcjach i obficie spryskasz wykwity. Całość należy zostawić na około godzinę, aby kwasty zawarte w occie mogły rozpuścić pleśń. Następnie wszystko przemyj wodą z szarym mydłem (posiada ono właściwości bakteriobójcze) i gotowe. Czasami czynność tą należy powtórzyć kilkukrotnie, aby usunąć całą pleśń.

Innym sposobem na usuwanie pleśni na fugach jest płyn do WC. To silny środek, który doskonale usuwa wszelkiego rodzaju wykwity. Pamiętaj jednak, że płyn do WC jest żrący i zawsze noś rękawiczki ochronne. Podobnie jak w przypadku octu spryskaj nim fugi i odczekaj około 30 minut. W przypadku pleśni na białych fugach możesz sięgnąć także po preparaty wybielające na bazie chloru. Pomogą one pozbyć się pleśni, a a przy tym delikatnie wybielają powierzchnie.

