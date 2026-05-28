Odmierz 2 łyżki i wsyp między brudne oraz szorstkie ręczniki. Za ten patent na pranie ktoś powinien dostać Nobla. Będą miękkie jak nigdy wcześniej

Masz dość szorstkich ręczników, które straciły swoją miękkość przez niewłaściwe pranie i są nieprzyjemne w dotyku?

Poznaj genialny, kuchenny trik: wystarczy dodać zaledwie dwie łyżki pewnego składnika do prania, by odzyskać ich puszystość i świeżość.

Odkryj, jaki powszechny produkt sprawi, że Twoje ręczniki będą miękkie jak nigdy, a także dowiedz się, czego unikać, by nie niszczyć ich włókien!

Odmierz 2 łyżki i wsyp między brudne oraz szorstkie ręczniki. Będą miękkie jak nigdy wcześniej

Z czasem ręczniki stają się szorstkie, przez co korzystanie z nich nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Dzieje się tak najczęściej wskutek nieprawidłowego prania ręczników w pralce. Tu bardzo ważne jest stosowanie kilku zasad prania i odpowiednich detergentów, które pomogą utrzymać ich miękkość. A jak prać ręczniki w pralce, aby były puszyste i miłe w dotyku? Otóż wystarczy zastosować jeden kuchenny produkt i dodawać go do każdego prania w pralce. Chodzi o sól, która jest przydatnym dodatkiem do prania ręczników, gdyż pomaga w usuwaniu plam, dezynfekcji, a co najważniejsze - zmiękczaniu tkanin. Jak stosować sól do prania ręczników w pralce, aby te były miękkie jak nowe? Wystarczy, że wsypiesz dwie czubate łyżki do pralki i nastawisz pranie jak zwykle.

Zasady prania ręczników w pralce. Dzięki temu zawsze będą miękkie i puszyste

Stosowanie kilku zasad podczas prania ręczników sprawi, że będą miękkie przez długi czas. Po pierwsze temperatura, w jakiej powinno się prać ręczniki to 60 stopni Celsjusza. Wilgoć powoduje, że stanowią one dobre środowisko do rozwoju bakterii, a w 60 stopniach giną. Z kolei nie zaleca się, aby temperatura prania była wyższa, gdyż wówczas ręczniki tracą puszystość i stają się szorstkie. Kolejną niezwykle ważną kwestią jest program prania ręczników. Otóż najlepiej wybierać program, który trwa co najmniej 2 godziny, ponieważ taki czas gwarantuje, że wszelkie drobnoustroje zostaną usunięte z tkaniny. Pamiętaj, aby ręczniki prać co najmniej raz w tygodniu, aby utrzymać je w czystości. Zapomnij też o tradycyjnym płynie do płukania. Dlaczego? Niestety wbrew pozorom to właśnie on przyczynia się do tego, że ręczniki stają się szorstkie, gdyż "oblepia" ich włókna. W efekcie tkanina szarzeje i staje się nieprzyjemna w dotyku.

Co zrobić, aby po praniu ręczniki nie śmierdziały?

Czasami bywa, że po upraniu ręczniki brzydko pachną. Najczęściej wyczuwamy zapach stęchlizny. Tu kluczowe jest ich suszenie i najlepiej robić to oczywiście na świeżym powietrzu. Dodatkowo pamiętaj, aby ustawiać wirowanie w pralce na najwyższe obroty, dzięki czemu usuniesz z materiału jak najwięcej wilgoci. Ręczniki rozwieszaj na suszarce pamiętając o zostawianiu odstępów, które zagwarantują odpowiednią cyrkulację powietrza. Co około 2 godziny przekładaj ręczniki na suszarce na drugą stronę, aby schły równomiernie i szybciej. Jeśli suszymy ręczniki w domu, to ważną zasadą szybkiego suszenia jest zapewnienie cyrkulacji powietrza - w tym celu warto uchylić okno w pomieszczeniu, w którym stoi suszarka z praniem.

