Odmierz 2 łyżki i wsyp między brudne oraz szorstkie ręczniki. Za ten patent na pranie ktoś powinien dostać Nobla. Będą miękkie jak nigdy wcześniej

Katarzyna Kustra
2026-05-28 13:21

Szorstkie ręczniki to zmartwienie każdej pani domu. Z pewnością korzystanie z nich nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Dlatego warto poznać sposób na pranie ręczników, za odkrycie którego ktoś powinien dostać Nobla! Odmierz 2 łyżki tego produktu i wsyp między brudne oraz szorstkie ręczniki w pralce. Po praniu będą miękkie jak nigdy wcześniej.

Pranie ręczników

Autor: New Africa/ Shutterstock
  Masz dość szorstkich ręczników, które straciły swoją miękkość przez niewłaściwe pranie i są nieprzyjemne w dotyku?
  • Poznaj genialny, kuchenny trik: wystarczy dodać zaledwie dwie łyżki pewnego składnika do prania, by odzyskać ich puszystość i świeżość.
  • Odkryj, jaki powszechny produkt sprawi, że Twoje ręczniki będą miękkie jak nigdy, a także dowiedz się, czego unikać, by nie niszczyć ich włókien!

Z czasem ręczniki stają się szorstkie, przez co korzystanie z nich nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Dzieje się tak najczęściej wskutek nieprawidłowego prania ręczników w pralce. Tu bardzo ważne jest stosowanie kilku zasad prania i odpowiednich detergentów, które pomogą utrzymać ich miękkość. A jak prać ręczniki w pralce, aby były puszyste i miłe w dotyku? Otóż wystarczy zastosować jeden kuchenny produkt i dodawać go do każdego prania w pralce. Chodzi o sól, która jest przydatnym dodatkiem do prania ręczników, gdyż pomaga w usuwaniu plam, dezynfekcji, a co najważniejsze - zmiękczaniu tkanin. Jak stosować sól do prania ręczników w pralce, aby te były miękkie jak nowe? Wystarczy, że wsypiesz dwie czubate łyżki do pralki i nastawisz pranie jak zwykle.

Zasady prania ręczników w pralce. Dzięki temu zawsze będą miękkie i puszyste

Stosowanie kilku zasad podczas prania ręczników sprawi, że będą miękkie przez długi czas. Po pierwsze temperatura, w jakiej powinno się prać ręczniki to 60 stopni Celsjusza. Wilgoć powoduje, że stanowią one dobre środowisko do rozwoju bakterii, a w 60 stopniach giną. Z kolei nie zaleca się, aby temperatura prania była wyższa, gdyż wówczas ręczniki tracą puszystość i stają się szorstkie. Kolejną niezwykle ważną kwestią jest program prania ręczników. Otóż najlepiej wybierać program, który trwa co najmniej 2 godziny, ponieważ taki czas gwarantuje, że wszelkie drobnoustroje zostaną usunięte z tkaniny. Pamiętaj, aby ręczniki prać co najmniej raz w tygodniu, aby utrzymać je w czystości. Zapomnij też o tradycyjnym płynie do płukania. Dlaczego? Niestety wbrew pozorom to właśnie on przyczynia się do tego, że ręczniki stają się szorstkie, gdyż "oblepia" ich włókna. W efekcie tkanina szarzeje i staje się nieprzyjemna w dotyku.

Co zrobić, aby po praniu ręczniki nie śmierdziały?

Czasami bywa, że po upraniu ręczniki brzydko pachną. Najczęściej wyczuwamy zapach stęchlizny. Tu kluczowe jest ich suszenie i najlepiej robić to oczywiście na świeżym powietrzu. Dodatkowo pamiętaj, aby ustawiać wirowanie w pralce na najwyższe obroty, dzięki czemu usuniesz z materiału jak najwięcej wilgoci. Ręczniki rozwieszaj na suszarce pamiętając o zostawianiu odstępów, które zagwarantują odpowiednią cyrkulację powietrza. Co około 2 godziny przekładaj ręczniki na suszarce na drugą stronę, aby schły równomiernie i szybciej. Jeśli suszymy ręczniki w domu, to ważną zasadą szybkiego suszenia jest zapewnienie cyrkulacji powietrza - w tym celu warto uchylić okno w pomieszczeniu, w którym stoi suszarka z praniem.

