Pralnie odkrywają swój sekret na mięciutkie ręczniki. 3 łyżki tego preparatu za 5 zł, a ręczniki będą niczym z pralni bogaczy w Monako

Co zrobić, aby ręczniki znów były miękkie? Sposób na pranie ręczników

Służą do wycierania skóry po kąpieli. Praktycznie nikt nie zastanawia się nad właściwościami ręczników. Ot, niewiele więcej niż zwykły kawałek materiału, który ociera się skóry. Okazuje się jednak, że do do końca tak jest. Materiał ręczników musi spełniać określone funkcje, o których na co dzień nikt nie myśli. Przede wszystkim rączniki muszą być miękkie i przyjemnie dla skóry. Nie mogą podrażniać, ani wywoływać reakcji alergicznych. Z tego też powodu ręczniki robi się przede wszystkim z bawełny. Zdarzają się, co prawda, syntetyki, ale najczęściej są one wykorzystywane w ręcznikach plażowych, które muszą szybko schnąć. Ręczniki muszą również chłonąć wodę. To ich najważniejsza funkcja, bez której jedynie rozcierałyby wilgoć po skórze. Niestety, częste pranie i nieodpowiednich detergentach może sprawiać, że ręczniki będą robić się coraz bardziej sztywne i mniej chłonne. Jak sobie z tym poradzić?

Wiele ekspertów do prania ręczników poleca ocet. Nie zawsze jest on jednym złotą radą do wszystkiego. Niektórzy producenci ręczników wskazują, że ocet nie tylko nie dopierze wszystkich zabrudzeń, ale za często używany może doprowadzić do zmniejszonej chłonności materiałów. Do prania sztywnych ręczników może natomiast sprawdzić się zwykła gliceryna. Dodanie kilku łyżeczek gliceryny do komory na płyn do płukania sprawi, że tkaniny odzyskają miękkość oraz staną się bardziej chłonne. Na jedno pranie nie używaj więcej niż trzy łyżki gliceryny. Za duża ilość może przynieść odwrotny efekt do oczekiwanego. Ręczniki pierz w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, dzięki czemu gliceryna dobrze wchłonie się w materiał. Możesz także ręczniki namaczać w roztworze gliceryny i wody. Na dwa litry wody dodaj trzy łyżki gliceryny i namaczaj ręczniki przez około 30 minut. Już po jednym takim zabiegu tkaniny zrobią się bardziej miękkie i chłonne.

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Dlaczego ręczniki stają się szorstkie? Główne przyczyny

Zanim przejdziemy do kolejnych metod na przywrócenie puszystości, warto zrozumieć, dlaczego ręczniki w ogóle tracą swoją miękkość. Główną przyczyną jest często twarda woda, bogata w minerały takie jak wapń i magnez. Podczas prania osadzają się one na włóknach tkaniny, powodując ich sztywnienie. Drugim winowajcą jest nadmiar stosowanych detergentów. Pozostałości proszku lub płynu, które nie zostaną dokładnie wypłukane, tworzą na materiale usztywniającą warstwę, przez co ręczniki stają się nieprzyjemne w dotyku.

Równie istotne jest nieprzepełnianie bębna pralki. Gdy ręczniki są upchane zbyt ciasno, detergenty nie mają szansy na dokładne wypłukanie, co prowadzi do ich osadzania się na włóknach. W efekcie, zamiast miękkości, uzyskujemy szorstki i drapiący materiał. Unikaj także suszenia ręczników bezpośrednio na gorących kaloryferach, ponieważ zbyt wysoka temperatura sprzyja twardnieniu tkaniny.

Klucz do puszystości: jak prawidłowo suszyć ręczniki?

Samo pranie to nie wszystko – kluczowe dla zachowania miękkości jest również odpowiednie suszenie. Zanim rozwiesisz ręczniki, pamiętaj o energicznym strzepnięciu każdego z osobna. Ten prosty zabieg pozwala rozluźnić i rozprostować zbite po praniu włókna, co ułatwia cyrkulację powietrza i nadaje im puszystości. Najlepsze efekty uzyskasz, susząc ręczniki na świeżym powietrzu w przewiewnym miejscu. Staraj się jednak unikać bezpośredniego, ostrego słońca, które może sprawić, że staną się one twarde i sztywne.

Dobrą alternatywą, która gwarantuje puszystość, jest suszarka bębnowa. Warto jednak korzystać z programu o niższej temperaturze, aby nie uszkodzić włókien. Ciekawym trikiem jest dodanie do bębna kilku specjalnych piłek do suszenia, które podczas obracania się mechanicznie "rozbijają" tkaninę, sprawiając, że po wyjęciu ręczniki są wyjątkowo miękkie i puszyste.

Wybór detergentów i ich prawidłowe dozowanie

Jednym z najczęstszych błędów jest stosowanie zbyt dużej ilości środków piorących. Wbrew pozorom, więcej detergentu nie oznacza czystszych i bardziej miękkich ręczników. Jego nadmiar nie wypłukuje się całkowicie i osadza na włóknach, prowadząc do ich sztywnienia. Dlatego zawsze używaj mniejszej ilości detergentu, niż zaleca producent. Zamiast proszku, który może gorzej się rozpuszczać, warto sięgnąć po detergenty w płynie lub żelu.

Choć może się to wydawać sprzeczne z intuicją, podczas prania ręczników należy unikać klasycznych płynów do płukania. Oblepiają one włókna, co z czasem prowadzi do zmniejszenia ich chłonności. Zamiast tego, co kilka prań można sięgnąć po domowe sposoby – jak wspomniany wcześniej ocet lub roztwór sody oczyszczonej – które pomogą wypłukać resztki detergentów i przywrócić materiałowi naturalną zdolność do wchłaniania wody.