Chemiczka w szkole zawsze mówiła, by do prania ręczników dodawać 4 łyżki tej przyprawy. Usuwa ona zabrudzenia i sprawia, że ręczniki są mięciutkie. Od kiedy słucham jej porady to cała rodzina chce się u mnie kąpać

Wystarczy, że w maju rozsypiesz to wokół borówki amerykańskiej, a latem zbierzesz kosze owoców. Z tego naturalnego nawozu korzystają profesjonalni botanicy. Domowa odżywka do borówki amerykańskiej

Czy ręczniki można prać domowymi sposobami?

Wilgoć. bakterie oraz regularny kontakt ze skórą. Ręczniki to specyficzny rodzaj materiałów, które wymagają dokładnego i regularnego prania. Z jednej strony, pranie ręczników powinno usuwać z nich wszelkiego rodzaju bakterie oraz zarazki, a z drugiej, musi być na tyle delikatne, by ręczniki nie sztywniały. Wycieranie skóry szorstkimi ręcznikami jest mało przyjemne i może być drażniące dla skóry wrażliwej. Eksperci wskazują, że do prania ręczników najlepiej używać stosunkowo wysokiej temperatury. W przypadku ręczników bawełnianych może to być nasze 60 st.C. Na rynku dostępne są także ręczniki syntetyczne, które szybciej schną i dobrze sprawdzają się w podróży. Do takich materiałów podczas prania najlepiej jest wybierać temperaturę 40 st.C.

W ostatnim czasie do prania ręczników polecane są domowe sposoby. Często są one równie skuteczne, co kupne płyny i proszki do prania, a o wiele tańsze. Wiele osób do prania ręczników używa octu, który świetnie zmiękcza tkaniny oraz usuwa brzydkie zapachy. Warto jednak wiedzieć, że ocet nie dopierze wszystkich plam, a jego częste stosowanie może mieć wpływ na gumowe elementy pralki.

Dodaj 4 łyżki tego do prania ręczników. Sposób chemiczki na czyste ręczniki

Moja chemiczka w szkole powtarzała, że świetnym sposobem na pranie ręczników jest zwykła sól kuchenna. Wykazuje ona bowiem właściwości, które rewelacyjnie sprawdzą się podczas prania. Przede wszystkim sól kuchenna chroni kolory i zapobiega ich blaknięciu. Dodatkowo sól może wzmocnić działanie proszku do prania i zniwelować brzydkie zapachy, które często pojawiają się na ręcznikach. Do prania możesz wykorzystać zarówno zwykłą sól z kuchni lub kupić gotowe mieszanki. Za 1,5 kilograma soli do prania należy zapłacić około 40 złotych. Dodając sól do prania ręczników możesz wymieszać ją z proszkiem lub dodać solo bezpośrednio do bębna pralki.