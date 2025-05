Zabierz mężowi z kosmetyczki i spryskaj plamy na tapicerce, a znikną w 10 minut. Kanapa będzie jak nowa. Domowe sposoby na pranie tapicerki

Zabierz mężowi z kosmetyczki i spryskaj plamy na tapicerce, a znikną w 10 minut

Plamy po kawie, resztki jedzenia, sierść zwierząt, kurz i roztocza – to tylko niektóre z wyzwań, z którymi musi się zmierzyć nasza kanapa w domu. Dlatego pranie tapicerki to nie tylko kwestia estetyki. To także dbałość o zdrowie i higienę. A jak zatem prać tapicerowane meble? Czasem wystarczy odrobina wiedzy, kilka prostych składników i trochę cierpliwości, aby przywrócić kanapie i innym obiciom w domu świeżość i usunąć zabrudzenia. Z pewnością w sytuacji, gdy zobaczysz na swojej tapicerce plamy z wina, kawy lub jedzenia to musisz szybko reagować, aby móc je skutecznie usunąć. Na szczęście nie musisz uruchamiać odkurzacza piorącego. Istnieje jeden polecany domowy sposób na plamy na tapicerce, który w zaledwie 10 minut usunie zabrudzenia, nawet te trudne. Sięgnij do męskiej kosmetyczki i spryskaj kosmetykiem plamę na kanapie.

Domowy sposób na plamy na tapicerce

Domowe sposoby na pranie tapicerki to świetna alternatywa dla profesjonalnych usług, jeśli chcesz odświeżyć tapicerkę i usunąć drobne zabrudzenia. Jednym z nich jest pianka do golenia, która jest skutecznym sposobem na usunięcie plam z tapicerki. Nałóż pianę na plamę, pozostaw na kilka minut, a następnie przetrzyj wilgotną ściereczką. Piana do golenia jest szczególnie skuteczna w przypadku plam po tuszu i makijażu.

Jak odświeżyć kanapę domowymi sposobami?

Oczywiście przed praniem kanapy należy ją dokładnie odkurzyć, aby pozbyć się resztek jedzenia i kurzu. W sytuacji, gdy tapicerka nieładnie pachnie, warto posypać jej powierzchnię sodą oczyszczoną, wetrzeć szczotką i pozostawić na 3 godziny. Po tym czasie odkurzamy sodę, który znakomicie pochłania wszelkie brzydkie zapachy i sprawia, że tkanina pachnie świeżością. Jeśli na tapicerce zauważyłaś tłuste plamy to zasyp je mąką ziemniaczaną i pozostaw na 30 minut. Mąką wchłonie tłuszcz i tym samym plama zniknie. Na trudne do usunięcia plamy polecany jest na również roztwór wody z octem.