Wsypuję to do wody i energicznie mieszam. Pranie tapicerki stało się przyjemnością. Plamy z kanapy znikają w mgnieniu oka. Sposób na czyszczenie tapicerki

Wsyp to do wody i dobrze wymieszaj. Gęstą papkę wetrzyj w plamy na tapicerce

Domowe sposoby na sprzątanie często są równie skuteczne, co kupne detergenty. Przy użyciu naturalnych środków dopierzesz tapicerkę na kanapie. Jeżeli Twoje siedzisko wymaga gruntownego czyszczenia i są na nim plamy, to ten sposób sprawdzi się rewelacyjnie. Aby uprać tapicerkę potrzebujesz jedynie sody oczyszczonej, kwasku cytrynowego oraz wody. Dobrze wymieszaj ze sobą te składniki tak, aby powstała gęsta pasta. Wetrzyj ją w plamy na tapicerce i odczekaj kilkanaście minut. Po tym czasie przetrzyj wszystko letnią wodą i pozostaw do wyschnięcia. Soda oczyszczona działa jak naturalny środek piorący, a przy tym jest bezpieczna dla materiałów. Usuwa zabrudzenia z tłuszczy, kawy, a nawet czerwonego wina. Również kwasek cytrynowy posiada właściwości odplamiające i w połączeniu z sodą oczyszczoną tworzy skuteczną mieszankę. Pasta z sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego sprawdzi się także podczas prania tapicerki samochodowej

Weź pokrywkę z garnka i wyczyść tapicerkę

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób wyczyścić kanapę. Internet znalazł na to patent. Aby pranie tapicerki było wygodne i skuteczne przygotuj pokrywkę od garnka, nałóż na nią wilgotną ścierkę i przecieraj tapicerkę. Ścierkę możesz namoczyć w preparacie piorącym. Dzięki temu szybko przetrzesz większe powierzchnie i nie zmoczysz nadmiernie kapany.

