Kiedy marzą mi się soczyste truskawki podlewam tym sadzonki. Rozpuszczam 100 g w wodzie i mam najlepszy nawóz do truskawek. Słodkie truskawki gwarantowane

Truskawki lubią ekologiczne nawozy. Jednym ze sposobów ich nawożenia jest domowa odżywka z drożdży. Wystarczy, że rozpuścisz 100 g drożdży w 2 l wody. Gdy mieszanka zacznie się pienić, to znak, że jest gotowa do użycia. Całość rozcieńcz w 10 l wody i podlewaj krzaczki truskawek. Drożdże stanowią bogate źródło cennych witamin i minerałów, dzięki którym truskawki lepiej rosną. Tak przygotowana odżywka do truskawek wzmacnia ich system korzeniowy oraz sprawia, że krzaczki wypuszczają więcej owoców. Jeżeli nie masz w domu świeżych drożdży możesz przygotować nawóz do truskawek z chleba. Pokrój pieczywo i zalej je ciepłą wodą. Po kilka dniach. gdy chleb zacznie fermentować, przecedź mieszankę i rozcieńcz ją w wodzie. Takim roztworem podlewaj truskawki.

Do czego potrzebne jest nawożenie truskawek

Truskawki do owocowania potrzebują nawozów. Bez tego trudno będzie im wypuścić kwiaty. Truskawki to roślina, która się słabo ukorzenia. Aby latem cieszyć się z soczystych owoców należy regularnie podlewać sadzonki i odżywiać glebę. Truskawki najlepiej radzą sobie w podłożu o lekko kwaśnym pH: od 5,5 do 6,5. Ziemia powinna zawierać dużo próchnicy i być regularnie spulchniana.

