Wkładam firanki do wody wymieszanej z tym. Moje firany stają się idealnie białe. Naturalne wybielanie firanek, które nie niszczy materiału. Biel w 20 minut

Zalewam 2 litrami wody, gotuję i co 7 dni podlewam sadzonki pomidorów w kwietniu. Latem mam wysyp dorodnych pomidorów na krzaczkach. Domowy nawóz do sadzonek pomidorów

Wlewam 30 ml do pralki zamiast płynu do płukania. Pranie pięknie pachnie, a ubrania są miękkie jak nowe. Sposób na pachnące pranie

Wsyp to do wanny i namaczaj firanki. Wystarczy 20 minut, a firany będą białe

Firanki spełniają wiele funkcji. Są elementem dekoracyjnym pomieszczenia i sprawią, że pokój wygląda bardziej przytulnie. To jednak nie wszystko, firany chronią pomieszczenie przed pyłkami i innymi zabrudzeniami. To pierwsza warstwa filtrująca powietrze w domu. Z tego też powodu firanki należy często prać. Wiosna to czas domowych porządków oraz wszędobylskich zabrudzeń pojawiających się na firanach. W ostatnich tygodniach pojawił się w Polsce żółty pył znad Sahary, a dodatkowo zaczynają pylić brzozy i inne drzewa. Wszystkie te zabrudzenia zbierają się na firankach powodując ich żółknięcie. Samo pranie w takim przypadku to za mało. Rewelacyjnych sposobem na śnieżnobiałe firanki jest ich namaczanie. Ten trik jest szybki i skuteczny.

Jak prawidłowo namaczać firany? Pokochasz ten sposób

Namaczanie firan wcale nie musi być czasochłonne. Wystarczy, że do wody wsypiesz proszek do pieczenia. Przestrzegaj zasady 1 torebka proszku do pieczenia na 5 litrów wody. Całość porządnie wymieszaj, aż proszek do pieczenia się całkowicie rozpuści. W tak przygotowanej mieszance mocz firanki przez około 20 minut. Po tym czasie przełóż firany do pralki i upierz je w programie delikatnym. Aby efekt bieli był jeszcze lepszy możesz dodać bezpośrednio do pralki 1 saszetkę proszku do pieczenia. Działa on wybielająco na tkaniny, a przy tym jest dla nich bezpieczny.

Jak to wyczyścić?