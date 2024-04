Sięgam do domowej apteczki i przecieram stopę żelazka. Po spaleniźnie nie ma śladu, a żelazko jest jak nowe i gotowe do użycia. Sposób na przypalone żelazko

Mieszam kilka łyżeczek z wodą i wiosną podlewam hibiskusa. W lipcu sąsiadki zielenieją z zazdrości na widok tych bujnych kwiatów. Odżywka do hibiskusa

Przyjrzyj się dobrze, a to, co zobaczysz zdradzi ci, czy jesteś lubiany. Masz tylko jedną szansę! Test na osobowość

Wyjmij z apteczki i potrzyj stopę żelazka. Wyczyścić żelazko ze spalenizny

Przypalone żelazko to najczęściej przypadek, do którego dochodzi zaskakująco często. Wystarczy przysłowiowa chwila, a stopa żelazka pokrywa się spalenizną. Najczęściej dzieje się tak przez za długie przytrzymanie żelazka na materiale lub źle dobraną temperaturę prasowania. Przypalenie żelazka może także powstać na skutek długotrwałego zaniedbywania czyszczenia i zebrania się w dyszach kamienia oraz osadu. Aby wyczyścić przypalone żelazko możesz sięgnąć po domowe sposoby. Nietypowym trikiem na czyszczenie żelazka jest paracetamol. Wystarczy, że chwycisz tabletkę z paracetamolem i potrzesz nią rozgrzaną stopę żelazka. Najlepiej robić to za pomocą pęsety, unikniesz wtedy poparzenia. Po kilku minutach paracetamol powinien rozpuścić brud i spalenizną. Metoda ta jest bezpieczna dla każdego rodzaju żelazek.

Czyszczenie przypalonego żelazka solą

Innym sposobem, który skutecznie rozprawia się ze spaloną stopą żelazka jest sól. To prosty i szybki sposób. Na drewnianej desce rozsyp grubą warstwę soli, a żelazko rozgrzej do wysokiej temperatury. Gdy stopa żelazka się nagrzeje rozpocznij prasowanie po rozsypanej soli. Prasuj powoli i delikatnie, gdy zobaczysz, że spalenizna się rozpuściła przetrzyj stopę na mokro. Czyszczenie spalenizny solą nie nadają się do żelazek o stopie teflonowej.

Jak to wyczyścić?