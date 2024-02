Wlewam 100 ml tego do żelazka i prasuję. Moje ubrania jeszcze nigdy nie były takie gładkie i pachnące. Sposób na ultraszybkie prasowanie ciuchów

Zawsze pamiętaj, by zrobić to z liściem laurowym podczas gotowania. W innym przypadku możesz narazić się na poważne niebezpieczeństwo, Czy liście laurowe są szkodliwe?

Jak szybko prasować?

Dla wielu osób prasowanie jest przykrym obowiązkiem. Sama nie przepadam za sterczeniem nad żelazkiem i stara sobie ułatwiać tę czynność. Aby prasowania było mniej i było one szybsze warto zadbać o ubrania już podczas prania. Pamiętaj, by nigdy nie przetrzymywać mokrych ubrań w bębnie pralki. Ta czynność sprawia, że pojawia się więcej zgnieceń i często są one trudne do wygładzenia. Również podczas suszenia ubrań zawsze staraj się je wstrząsnąć przed rozwieszeniem.

Wlewam do 100 ml do żelazka i prasuję. Dzięki temu prasowanie jest szybsze, a ubrania pięknie pachną

Koleżanka zdradziła mi genialny patent na prasowanie. Sprawia on, że prasowanie zajmuje mniej czasu, a ubrania pięknie pachną. Dzięki temu zrezygnowałam nawet z płynów do płukania. Wystarczy, że wymieszasz 100 ml wody z sokiem z cytryny i wlejesz do żelazka. Cytryna posiada właściwości zmiękczające, co sprawia, że tkaniny stają się bardziej podatne na prasowanie. To nie jedyne korzyści płynące ze stosowania cytryny podczas prasowanie. Kwasek cytrynowy przeciwdziała osadzaniu się kamienia w żelazku, a ubrania wyprasowane w ten sposób piękne pachną.

