Wyciśnij aż pójdzie piana i nałóż na muszlę klozetową. Sprzątaczka zdradziła mi patent na bezproblemowe czyszczenie toalety. Żółte plamy i zacieki spłukują się wraz z wodą

Wyciśnij i przetrzyj tym muszlę klozetową. Żółte plamy i zacieki zmyją się wraz ze spuszczaną wodą

Czyszczenie sedesu nie należy do najprzyjemniejszych czynności. To jednak kwestia higieny oraz zdrowia domowników. Co ciekawe, do czyszczenia toalety wcale nie musisz używać kupnych detergentów. Sklepowa chemia w niczym nie jest lepsza od domowych sposobów. W ostatnim czasie naturalne metody czyszczenia zyskują na popularności, a coraz więcej osób rezygnuje z kupowania drogiej chemii do sprzątania. Aby skutecznie wyczyścić muszlę klozetową z powodzeniem wystarczy Ci soda oczyszczona lub ocet (nigdy razem). Znajoma sprzątaczka zdradziła mi swój sposób na dokładne wyczyszczenie muszli klozetowej. Rewelacyjnie domywa on żółte plamy oraz zacieki w muszli. Wystarczy, że na szczotkę do czyszczenia toalety nałożysz sporą warstwę pianki do golenia i porządnie przetrzesz muszlę klozetową. Odczekaj kilkanaście minut i spłucz wodę w toalecie. Pianka do golenia posiada właściwości czyszczoną, a dodatkowo pozbawiona jest chemicznego, drażniącego zapachu.

Jak doczyścić mocno zabrudzoną toaletę?

W przypadku większych zabrudzeń rewelacyjnie sprawdzi się domowa pasta. Jest ona prosta w przygotowaniu, a zabójczo skuteczna. Połącz ze sobą sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowy oraz wodę w proporcjach 3:2:1. Porządnie to wymieszaj aż powstanie gęsta pasta. Nałóż ją na zabrudzenia oraz pozostaw na około 30 minut. Po tym czasie umyj toaletę tak, jak robisz to zawsze. Jeżeli kamień powstaje na linii wody w muszli klozetowej, to umieść pastę w sedesie i delikatnie wymieszaj z wodą, by powstała piana. Odczekaj kilkadziesiąt minut i spłucz.

