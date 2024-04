Wyjmuję z apteczki, wlewam do pralki i nastawiam pranie ręczników. Sprzątaczka powiedziała mi, że to najlepszy sposób prania białych ręczników. Są śnieżnobiałe i pachnące

Wyjmij z apteczki i wlej do bębna pralki. Ręczniki po praniu będą śnieżnobiałe

Coraz więcej osób rezygnuje z chemii w domu i podczas porządków stawiaj na naturalne i sprawdzone sposoby, z których korzystały nasze babcie. W praniu ręczników domowe metody sprawdzą się rewelacyjnie. Znajoma sprzątaczka zdradziła mi, że nie pierze już ręczników inaczej. Podstawą dopranych ręczników jest soda oczyszczona, którą wsypuje bezpośrednio do bębna pralki. Soda oczyszczona znana jest ze swoich bakteriobójczych właściwości. Dodatkowo świetnie zmiękcza i chroni materiał, a także wykazuje działanie wybielające. Kolejną rzeczą, którą znajoma sprzątaczka dodaje do prania ręczników jest woda utleniona. Działa ona niczym naturalny wybielacz oraz delikatny odświeżacz białych tkanin. Ręczniki uprane w sodzie oczyszczonej oraz wodzie utlenionej będą idealnie czyste, pachnące oraz śnieżnobiałe.

Do bębna pralki wlej 3 łyżki gliceryny. Efekt Cię zaskoczy

Kolejnym świetnym środkiem do prania ręczników jest gliceryna. Była ona hitem w powojennej Polsce. To tani i dostępny środek, który rewelacyjnie zmiękcza ręczniki i wywabia brzydkie zapachy z materiału. Moja babcia dodawała gliceryny do każdego prania ręczników. Wlewała 3 łyżki gliceryny bezpośrednio do pralki. Wyprane w ten sposób ręczniki były pachnące i przyjemne w dotyku. Na trudniejsze zabrudzenia babcia szykowała mieszankę do namaczania. Do 3 litrów wody dodawała ok. 30 ml gliceryny i w takim roztworze moczyła ręczniki przez całą noc. Rano prała je w pralce. Kiedy sama przetestowałam ten sposób byłam zdziwiona, jak bardzo jest on skuteczny

