Odkąd myję tym swoje płytki w łazience, lśnią jak diament. Do ciepłej wody wsyp 1 łyżkę i spryskaj kafelki. Domowy sposób na mycie płytek łazienkowych

Odkąd myję tym swoje płytki w łazience, lśnią bez smug. Do ciepłej wody wsyp 1 łyżkę

Na płytkach łazienkowych, zwłaszcza w okolicy prysznica lub wanny, bardzo szybko pojawiają się nieestetyczne zacieki z mydła, a nawet osad wapienny. A przecież łazienka to miejsce w domu, które wymaga zachowania higienicznej czystości. Dlatego warto poznać domowe sposoby na mycie płytek, które zapewnią im czystość i blask. Odkąd zastąpiłam płyn czyszczący tym ekologicznym i myję nim kafelki w swojej łazience, te lśnią bez smug. Wystarczy, że do 1 litra ciepłej wody wsypiesz 1 łyżkę sody oczyszczonej, wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Następnie dokładnie spryskuj powierzchnię i przecieraj bawełnianą ściereczką. Soda to doskonały preparat czyszczący. Dlatego świetnie upora się z silnymi zabrudzeniami i kamieniem na płytkach w łazience.

Domowe sposoby na mycie płytek łazienkowych bez smug

W myciu płytek oprócz sklepowych detergentów będą pomocne także mało znane sposoby. Jeśli na płytkach widoczny jest spory osad, to warto wykorzystać do mycia tabletkę do zmywarki. Wystarczy ją rozpuścić w ciepłej wodzie i przetrzeć kafelki. Dla wzmocnienia efektu, na koniec warto zastosować nabłyszczacz do zmywarek - przemyj nim płytki i osusz. W myciu płytek bez smug niezawodny będzie ocet. Do ciepłej wody wlej szklankę octu i dokładnie wymieszaj. Tym roztworem umyj płytki i wytrzyj je do sucha. Ocet nie tylko świetnie radzi sobie z zaciekami z mydła czy wody, ale też usunie pleśń i co najważniejsze - zdezynfekuje powierzchnie.

Odkąd myję tym swoje płytki w łazience, lśnią bez smug. Do ciepłej wody wsyp 1 łyżkę Na płytkach łazienkowych, zwłaszcza w okolicy prysznica lub wanny, bardzo szybko pojawiają się nieestetyczne zacieki z mydła, a nawet osad wapienny. A przecież łazienka to miejsce w domu, które wymaga zachowania higienicznej czystości. Dlatego warto poznać domowe sposoby na mycie płytek, które zapewnią im czystość i blask. Odkąd zastąpiłam płyn czyszczący tym ekologicznym i myję nim kafelki w swojej łazience, te lśnią bez smug. Wystarczy, że do 1 litra ciepłej wody wsypiesz 1 łyżkę sody oczyszczonej, wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Następnie dokładnie spryskuj powierzchnię i przecieraj bawełnianą ściereczką. Soda to doskonały preparat czyszczący. Dlatego świetnie upora się z silnymi zabrudzeniami i kamieniem na płytkach w łazience. Domowe sposoby na mycie płytek łazienkowych bez smug W myciu płytek oprócz sklepowych detergentów będą pomocne także mało znane sposoby. Jeśli na płytkach widoczny jest spory osad, to warto wykorzystać do mycia tabletkę do zmywarki. Wystarczy ją rozpuścić w ciepłej wodzie i przetrzeć kafelki. Dla wzmocnienia efektu, na koniec warto zastosować nabłyszczacz do zmywarek - przemyj nim płytki i osusz. W myciu płytek bez smug niezawodny będzie ocet. Do ciepłej wody wlej szklankę octu i dokładnie wymieszaj. Tym roztworem umyj płytki i wytrzyj je do sucha. Ocet nie tylko świetnie radzi sobie z zaciekami z mydła czy wody, ale też usunie pleśń i co najważniejsze - zdezynfekuje powierzchnie.