Rozcieńczam z wodą w stosunku 1:2 i myję płytki w łazience. Ciocia aż krzyknęła z wrażenia. Mycie płytek bez smug

Zamiast do garnka wsyp 15 g do pralki i nastaw program na pranie ręczników. Sprzątaczka zdradziła mi, że nie pierze ręczników inaczej. Są śnieżnobiałe i miękkie

Czym myć płytki w łazience, aby były czyste i lśniące?

Mycie płytek to jeden z najbardziej pracochłonnych obowiązków podczas porządków domowych. A wszystko przez fakt, że ciężko znaleźć prosty sposób na mycie płytek bez smug i zacieków. Najczęściej wiąże się to z koniecznością wycierania płytek na sucho, jednak i to nie daje gwarancji, że na ich powierzchni nie pozostaną widoczne smugi. Jednym ze sposobów wypróbowanych przez panie domu jest dodanie do wody odrobiony płynu nabłyszczającego, który zazwyczaj stosujemy do mycia naczyń w zmywarce. Dzięki niemu płytki łazienkowe będą lśnić z czystości i na pewno nie zobaczysz na nich smug. Z kolei jeśli Twoje płytki łazienkowe wymagają porządnego czyszczenia, bo na przykład pojawiły się na nich zacieki z kamienia i mydła, to umyj je roztworem z wody i rozpuszczonej tabletki do zmywarki.

Unikalny sposób na mycie płytek łazienkowych bez smug

Już pokolenie naszych babć znało i chętnie wykorzystywało jeszcze jeden sposób na mycie płytek bez smug, który doskonale sprawdzi się również w przypadku płytek łazienkowych. Chodzi o mycie płytek octem. To z pewnością najbardziej ekologiczny płyn czyszczący, który znakomicie usunie osad z kamienia, czy mydła, a do tego pozostawi płytki pełne blasku i to bez smug. Jak myć płytki octem? Wlej ocet do letniej wody w proporcji 1:2. Zwilżoną w tym roztworze ściereczką przetrzyj płytki, a następnie osusz na przykład ręcznikiem bawełnianym lub papierowym.

Sonda Wypróbujesz trik z octem na mycie płytek? Tak, jestem ciekawa efektu Nie wiem, mam swój ulubiony i sprawdzony Nie będę tego robić