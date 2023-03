Czym wyczyścić fugi? Kobieta przypadkiem rozlała płyn na płytki i odkryła genialny trik na czyste fugi

Te kwiaty balkonowe to hit. Obficie kwitną aż do jesieni i są odporne na deszcz

Czyszczenie fug to zdecydowanie jedna z najmniej przyjemnych czynności porządkowych w domu. Są to miejsca, które łatwo się brudzą, a ich wyczyszczenie wiąże się najczęściej z pracochłonnym szorowaniem podłogi. Czym zatem czyścić fugi, aby były czyste i białe? Wiele osób sięga po silne preparaty do fug, które można kupić w specjalistycznych sklepach. Niektórzy zachęcają również do skorzystania z domowych sposobów na czyszczenie fug. Są ekologiczne i z pewnością bardziej bezpieczne dla naszej skóry. Jednym z nich jest czyszczenie białych fug pastą do zębów. Wystarczy nanieść ją na zabrudzone spoiny i dokładanie wyszorować szczoteczką. Do czyszczenia fug można również zastosować sodę oczyszczoną. Wymieszaj sodę z odrobiną wody, aby powstała gęsta pasta i rozprowadź ją na fugach. Pozostaw na 20 minut, po czym wyszoruj, a na koniec zmyj letnią wodą.

Odkryła skuteczny sposób na czyszczenie fug

Okazuje się, że sposób na czyszczenie fug może być w zasięgu ręki niemal każdej kobiety. Pewna internautka zdradziła świetny trik na wyczyszczenie fug, który odkryła zupełnie przypadkiem, gdy rozlała na podłogę w łazience... zmywacz do paznokci. Okazuje się, że ten popularny płyn świetnie poradził sobie z brudnymi spoinami płytek. Doczyścił je, a także rozjaśnił, dzięki czemu wyglądały jak nowe. Zwilż ściereczkę zmywaczem, i połóż ją na fudze. Następnie za pomocą szczoteczki wyszoruj spoinę.

