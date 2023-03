Czym myć łazienkę, aby lśniła? Te ekologiczne płyny z Lidla wyczyszczą dom na błysk i ułatwią wiosenne porządki

Ekologiczne płyny do mycia łazienki, kuchni i podłóg w Lidlu

Przez chmury przebijają się pierwsze, cieplejsze promienie słońca, a to oznacza – nadchodzi wiosna! Jej uroki o wiele przyjemniej podziwiać zza czystych okien i z pachnącego wnętrza. Podczas wiosennych porządków, warto zadbać nie tylko o czystość domu, ale też dobro planety. Wystarczy zastąpić zwykłe środki do czyszczenia produktami ekologicznymi, np. z serii Pure Home by W5, dostępnej na co dzień w sklepach sieci Lidl Polska.

Wraz z nadejściem wiosny przychodzi pora na gruntowne porządki! Jak poradzić sobie nawet z najbardziej uciążliwymi zabrudzeniami, jednocześnie troszcząc się o środowisko? Alternatywą dla zwykłych środków czystości mogą być ekologiczne produkty z lepszym składem – np. produkowana w Polsce linia Pure Home by W5.

W skład serii wchodzą płyny do mycia i czyszczenia: kuchni, łazienki, podłóg, toalet i naczyń, o naturalnych i świeżych nutach zapachowych: bazylii i mandarynki, rabarbaru czy czarnej porzeczki.

W sklepach Lidl Polska, w których dostępna jest seria, znaleźć można również w 100% wegańskie, bezzapachowe tabletki do zmywarki W5 „All in one”. Produkt zawiera zmniejszoną ilość substancji niebezpiecznych, dzięki czemu zredukowano jego wpływ na środowisko wodne, a w trosce o ograniczenie odpadów – został zapakowany w rozpuszczalną i w 100% biodegradowalną folię.

Eko sprzątanie = planety ratowanie

Linia Pure Home by W5 została wyróżniona znakiem jakości „Viva! dla wegan” z certyfikatem FSC i certyfikatem EcoLabel. Płyny znajdują się w butelkach wykonanych z materiału z recyklingu i nadają się do ponownego przetworzenia, a w ich składzie znajduje się od 96% do nawet 98% składników pochodzenia naturalnego. Za sprawą braku: parabenów, alergenów i sztucznych barwników, są one bezpieczne dla wszystkich domowników – również małych dzieci i zwierząt.

Produkty Pure Home by W5 są łatwo dostępne – można je kupić w każdym sklepie Lidl Polska. Ich cena waha się od 6,49 zł do 7,99 zł/ 1 but. (750 ml lub 1 l).

Dlaczego warto wybierać produkty do sprzątania z lepszym składem? Standardowe środki czystości zawierają wiele szkodliwych substancji: fosforany, triklosan czy związki chemiczne chloru. Nie tylko podrażniają one skórę, ale ich resztki wędrują kanalizacją do ścieków i wód, zakłócając równowagę biologiczną.