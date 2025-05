3 łyżki tego płynu wystarczą, by blaty kuchenne odzyskały blask. Będą lśniące i czyste

Czyszczenie blatów kuchennych może spędzać sen z powiek. Choć nie wydaje się to trudna i czasochłonna czynność to w wielu przypadkach jest wykonywana praktycznie codziennie. Blaty kuchenne myje się po każdym przygotowywaniu posiłków. Wielokrotne przecieranie ścierką blatów jest uciążliwe, zwłaszcza gdy nie domywają się one prawidłowo. Wiele środków czystości jedynie rozmazuje zabrudzenia i sprawia, że blaty robią się matowe. Za duża ilość płynu może przyczyniać się także do powstawania nieestetycznych zacieków, z kolei za mało płynu nie doczyści tłustych plam. Eksperci wskazują, by blaty kuchenne czyścic raz dziennie, najlepiej wieczorem po skończonym gotowaniu. Rano czysta kuchnia nie będzie przerażała. Wielu specjalistów wskazuje właśnie, by nie zaczynać dnia od sprzątania, a co się da robić wieczorem.

Do czyszczenia blatów kuchennych najlepiej wykorzystać domowe sposoby. Praktyka pokazuje, że często są one skuteczniejsze od kupnych płynów do czyszczenia, a przy tym są o wiele tańsze. Na brudne blaty kuchennie niezastąpiony będzie klasyczny ocet spirytusowy. To świetny pogromca wszelkiego rodzaju osadów oraz zacieków. Do czyszczenia blatów kuchennych z pomocą octu warto rozrobić go z wodą. Do miski nalej 3 łyżki białego octu i dodaj pół szklanki zimnej wody. Jeżeli drażni Cię zapach octu możesz dodać także kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Świetnie sprawdzi się olejek eukaliptusowy oraz lawendowy. Całość wymieszaj i miękką ściereczką przetrzyj blaty, a następnie pozostaw je do wyschnięcia. Ocet świetnie usuwa różnego rodzaju zabrudzenia i nabłyszcza czyszczoną powierzchnię. Przeciwdziała powstawaniu zacieków oraz osadów. Sposób na czyszczenie blatów z dodatkiem octu jest skuteczny, szybki i przede wszystkim tani. Koniecznie go przetestuj.