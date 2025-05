Nie żałuj sobie i wsyp dużo tego proszku do muszli klozetowej. Będzie tak czysta, jakbyś zamówiła ekipę sprzątającą. Domowy sposób na czyszczenie muszli klozetowej

Ile octu wlać do prania butów w pralce? Wiele osób popełnia ten błąd przez co podeszwy butów parcieją. Jak używać octu do prania butów w pralce?

Tego, że toaletę trzeba regularnie myć nie trzeba nikomu przekonywać. Wszystkie badania jednoznacznie wskazują, że muszla klozetowa to jedno z najbardziej brudnych miejsc w całym domu. Na ściankach muszli klozetowej bytują tysiące bakterii oraz zarazków, które mogą powodować brzydkie zapachy, a nawet transferować na nasze dłonie. Dodatkowo powierzchnia muszli klozetowej pokrywa się zaciekami z wody często tworząc nieestetyczne osady. Dużym problemem jest także kamień wytrącający się z wody, który tworzy grubą powierzchnie na muszli klozetowej. Kupne płyny do WC świetnie odświeżają toaletę, ale nie zawsze radzą sobie z innymi zabrudzeniami. W takim przypadku warto przetestować domowe sposoby. Często do czyszczenia muszli klozetowej domowymi metodami polecany jest biały ocet lub soda oczyszczona. Możesz także skorzystać z nieco mniej oczywistych patentów.

Jednym z mniej znanych sposobów na czyszczenie muszli klozetowej jest proszek do prania. Zwykły, tani proszek do prania może świetnie odświeżyć i doczyścić wnętrze muszli klozetowej. Wystarczy, że obficie posypiesz nim ścianki muszli klozetowej i odczekaj 30 minut. Po tym czasie weź szczotkę do WC i dokładnie wyszoruj wszystkie zakamarki. Nie zapominaj o miejscach wokół kołnierza. To właśnie tam najczęściej zbiera się najwięcej brudu. Proszek do prania świetnie radzi sobie do czyszczenie gładkich powierzchni. Pomoże usunąć kamie i zniweluje brzydkie zapachy. Jeżeli czujesz, że z toalety nadal unosi się nieprzyjemny odór to obierz kilka ząbków czosnku i wrzuć je do muszli klozetowej. Zostaw je w niej na całą noc, a dopiero rano spuść wodę. Czosnek jako naturalny antybiotyk świetnie radzi sobie z brzydkimi zapachami. Ma działanie antyseptyczne i