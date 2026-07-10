Zaskakujące siedlisko brudu w kuchni. Wiele osób zapomina o myciu okapu

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-10 10:13

W trakcie rutynowego sprzątania zazwyczaj dokładnie myjemy blaty, kuchenkę oraz zlewozmywak. Często ignorujemy jednak pewne strefy, w których niezwykle szybko gromadzą się pokłady kurzu, resztek pożywienia i tłuszczu. Systematyczna pielęgnacja tych niepozornych zakamarków mocno wpływa zarówno na czystość pomieszczenia, jak i nasze zdrowie.

Jasna, czysta kuchnia z wyspą i okapem. O tym, jak dbać o czystość pochłaniacza przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • W trakcie domowych obowiązków regularnie pomijamy przestrzenie niewidoczne na pierwszy rzut oka, chociaż to właśnie tam zbierają się ogromne ilości brudu i groźnych bakterii, a ich usuwanie warunkuje estetyczny wygląd całego pomieszczenia.
  • Wyjątkowo często zapominamy o sprzęcie pochłaniającym zapachy powstałe w trakcie przygotowywania posiłków, ignorując przede wszystkim jego ukryte części filtrujące unoszące się w powietrzu cząsteczki tłuszczu.
  • Zalegający na specjalnych powłokach osad znacząco obniża skuteczność pracy całego sprzętu AGD i wywołuje przykry zapach w domu, przez co fachowcy rekomendują dokładne czyszczenie filtrów co najmniej raz na kilka tygodni przy użyciu sprawdzonych detergentów.
  • Oprócz mycia samych części wewnętrznych musimy zadbać o zewnętrzną obudowę pochłaniacza, ponieważ usuwanie świeżego kurzu chroni przed powstaniem uciążliwej do usunięcia skorupy i na dłużej zachowuje pełną sprawność techniczną urządzenia.

Specjaliści od utrzymania czystości podkreślają, że wybrane strefy w naszych domach wymagają zdecydowanie częstszej pielęgnacji. Niestety większość domowników reaguje dopiero w momencie, kiedy warstwa brudu zaczyna mocno rzucać się w oczy i odstraszać. Tego typu zwlekanie to bardzo duży błąd. Zobacz też: Wystarczy pół szklanki. Kabina prysznicowa będzie lśnić jak nowa.

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Jak wyczyścić okap kuchenny? To największe siedlisko brudu

Sprzętem najczęściej omijanym podczas domowych porządków pozostaje pochłaniacz zapachów i jego wewnętrzne siatki. Komponenty te nieustannie pochłaniają unoszący się tłuszcz, wilgoć oraz mikroskopijne resztki potraw. Po kilku tygodniach powstaje na nich wyjątkowo lepka i gruba powłoka zanieczyszczeń, obniżająca siłę ciągu maszyny i wprowadzająca nieświeży zapach do całego mieszkania.

Profesjonaliści sugerują mycie metalowych kratek minimum raz na trzydzieści dni, zwiększając tę częstotliwość przy codziennym gotowaniu. Zdecydowaną większość z nich zdejmiemy błyskawicznie, a potem najlepiej włożyć je do zmywarki lub umieścić we wrzątku z płynem i sodą oczyszczoną. Taki domowy zabieg całkowicie rozpuszcza nawarstwiony tłuszcz, niemal od razu przywracając wentylatorowi stuprocentową moc.

Mycie obudowy okapu z tłuszczu. Sprawdzony sposób na czystość

Nigdy nie zapominajmy o przecieraniu zewnętrznych paneli wyciągu. Obudowa nieustannie przyciąga kurz połączony z lepkim tłuszczem, tworząc wyjątkowo problematyczną do usunięcia skorupę. Systematyczne mycie zatrzymuje ten proces, przedłużając nieskazitelny wygląd sprzętu. Choć pielęgnacja układu wentylacyjnego należy do wyjątkowo nieprzyjemnych zajęć, trzeba umieścić ją w naszym harmonogramie. Kwadrans pracy w ciągu miesiąca skutecznie uchroni nas przed wyczerpującym zdrapywaniem brudu, dbając o czystość i poprawiając obieg powietrza.

Roksana Węgiel
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