Tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi nawiedziło Japonię

Do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1 doszło we wtorek, 28 lipca, tuż przed godz. 16.30 czasu lokalnego (9.30 w Polsce) w prefekturze Kumamoto na wyspie Kiusiu. Najnowszy bilans, przekazany w środę przez szefową japońskiego rządu Sanęe Takaichi, mówi o 13 ofiarach śmiertelnych. Wcześniejsze informacje wskazywały na co najmniej trzy ofiary.

– Według stanu na godzinę 8.30 (godz. 1.30 w Polsce) potwierdzono 13 ofiar śmiertelnych, a także rozległe zniszczenia, w tym zawalenia budynków, pożary i uszkodzenia dróg – powiedziała szefowa japońskiego rządu. – Składam szczere kondolencje rodzinom ofiar i wyrazy współczucia poszkodowanym – dodała Takaichi.

Premierka podkreśliła również, że akcja ratunkowa trwa bez przerwy, a odnalezienie osób uwięzionych pod gruzami jest obecnie priorytetem.

W działaniach uczestniczy ponad 3,6 tys. żołnierzy, strażaków i policjantów. Rząd zapewnia, że do schronisk sukcesywnie dostarczane są zapasy żywności, wody, generatory prądu oraz klimatyzatory, ponieważ region zmaga się z wysokimi temperaturami.

Potężne szkody po trzęsieniu ziemi

Skala zniszczeń jest ogromna. Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tys. mieszkańców, około 37 tys. gospodarstw domowych pozostaje bez energii elektrycznej, a do szpitali trafiło około 100 rannych.

Najbardziej ucierpiała miejscowość Kashima, gdzie częściowo zawaliło się centrum handlowe, grzebiąc pod gruzami ludzi. Po ewakuacji budynku doszło tam do eksplozji, której prawdopodobną przyczyną był wyciek gazu. Ratownicy prowadzą akcję w bardzo trudnych warunkach z uwagi na ryzyko kolejnych zawaleń.

Poważne szkody odnotowano również w mieście Yatsushiro. W tamtejszej fabryce papieru zawalił się wysoki komin, pod którego gruzami znaleziono poszkodowanych pracowników. Los części osób wciąż pozostaje nieznany. W tym samym mieście śmierć poniosła także jedna osoba po zawaleniu się domu.

Japonia należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie państw świata. Leży w obrębie tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia, gdzie często dochodzi do silnych trzęsień ziemi i erupcji wulkanów. Z tego powodu kraj regularnie doświadcza wstrząsów o różnej sile.

Takie szkody wyrządziło wtorkowe trzęsienie ziemi: