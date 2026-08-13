Pogoda na długi sierpniowy weekend w Gdańsku 14-16 sierpnia

Pogoda w Gdańsku w trakcie weekendu 14-16 sierpnia pokaże dwa oblicza. Mieszkańcy i turyści mogą liczyć na dwa bardzo ciepłe i pogodne dni, które idealnie sprawdzą się przy planowaniu aktywności na zewnątrz. Niestety, końcówka weekendu przyniesie wyraźne załamanie aury. Warto więc zwrócić uwagę na prognozy na niedzielę, która będzie nie tylko znacznie chłodniejsza, ale przyniesie ze sobą także opady deszczu.

Piątek: ciepły i pogodny początek weekendu

Weekend w Gdańsku rozpocznie się bardzo przyjemną, letnią aurą. W piątek, 14 sierpnia, na niebie co prawda pojawi się umiarkowane zachmurzenie, jednak nie powinno ono przeszkadzać w korzystaniu z uroków dnia, ponieważ nie prognozuje się żadnych opadów. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą komfortowe 28 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 15 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, wiejący z prędkością około 4 m/s.

Sobota najcieplejszym dniem. Temperatura sięgnie 30 stopni

Sobota, 15 sierpnia, zapowiada się jako kulminacyjny moment weekendu pod względem temperatury. To właśnie wtedy w Gdańsku będzie najcieplej, a słupki rtęci sięgną nawet 30 stopni Celsjusza. Taka wartość z pewnością ucieszy miłośników letniego wypoczynku. Podobnie jak dzień wcześniej, na niebie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, ale parasole nie będą potrzebne – deszcz nie jest przewidywany. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny niż w piątek, osiągając w porywach prędkość prawie 5 m/s. Najniższa temperatura w nocy wyniesie około 17 stopni.

Niedziela przyniesie deszcz i ochłodzenie

Ostatni dzień weekendu przyniesie w Gdańsku wyraźną i odczuwalną zmianę. W niedzielę, 16 sierpnia, aura stanie się bardziej kapryśna. Prognozowane są słabe, ale mogące pokrzyżować plany opady deszczu. Znacznie niższa będzie również temperatura – w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza, co oznacza ochłodzenie o kilka stopni w porównaniu z sobotą. Nocą temperatura utrzyma się na poziomie około 15 stopni. Zmianie ulegnie także siła wiatru, który wyraźnie osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Prognoza na najbliższe dni w Gdańsku wyraźnie sugeruje, by wszelkie plany związane z dłuższym przebywaniem na świeżym powietrzu realizować w piątek lub sobotę. To właśnie wtedy aura będzie najbardziej sprzyjająca spacerom, wycieczkom czy po prostu relaksowi na zewnątrz. Szczególnie sobota, z temperaturą sięgającą 30 stopni, zapowiada się na idealny letni dzień. Z kolei niedziela, z racji na zapowiadane opady deszczu i niższą temperaturę, może okazać się lepszym dniem na spędzenie czasu w miejscach zadaszonych lub na aktywności, którym nie przeszkodzi lekka mżawka.

Dane pogodowe: OpenWeather