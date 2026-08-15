W gdańskim zoo urodziły się wyjątkowe kocięta! W Polsce ten gatunek można zobaczyć tylko tutaj

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-15 14:55

W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym pojawili się nowi, wyjątkowi mieszkańcy. Na świat przyszły młode koty pustynne. To gatunek, który w Polsce można zobaczyć właśnie tylko w gdańskim zoo. Kocięta rozwijają się pod opieką swoich mam, a przy odrobinie szczęścia odwiedzający mogą już wypatrzyć je na wybiegu.

Mały kot pustynny trzymany w dłoniach pracownika zoo w rękawicy. O narodzinach w Gdańsku przeczytasz na SE.
Autor: Gdański Ogród Zoologiczny/ Materiały prasowe

Koty pustynne urodziły się w Gdańskim Zoo. Maluchy rosną jak na drożdżach

Rodzicami maluchów są Maolie i Sahira. Jak podkreślają przedstawiciele ogrodu, nie jest to pierwszy sukces hodowlany tego niezwykłego gatunku w Gdańsku. Kocięta szybko rosną, a starsze z nich przeszły już odrobaczanie i stają się coraz bardziej aktywne.

– Kocięta urodziły Maolie i Sahira. Jako jedyni w Polsce mamy ten niezwykły gatunek i to już kolejny raz, gdy z sukcesem udaje nam się go rozmnożyć. Maluchy rosną jak na drożdżach i pod troskliwą opieką swoich mam stawiają pierwsze kroki. Starsze niedawno zostały odrobaczone i już bardzo intensywnie rozrabiają! Przy odrobinie szczęścia uda Wam się je zobaczyć – przekazał Gdański Ogród Zoologiczny w mediach społecznościowych.

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Niewielkie koty doskonale radzą sobie na pustyni. To nie jedyne maluchy w gdańskim zoo

W naturze koty pustynne występują na terenach północnej Afryki oraz południowo-zachodniej i środkowej Azji. Zamieszkują przede wszystkim piaszczyste obszary pustynne z niewielką ilością roślinności. Są aktywne głównie nocą i świetnie przystosowały się do życia w trudnych warunkach.

Zwierzęta potrafią bardzo szybko wykopywać w piasku nory, które zapewniają im schronienie zarówno przed wysokimi temperaturami w ciągu dnia, jak i chłodem pustynnych nocy. Ciąża samicy trwa około 66 dni, a w jednym miocie rodzą się zwykle trzy młode. W ogrodach zoologicznych koty pustynne mogą żyć nawet 13 lat.

Kociaki to nie jedyne maluchy, które przyszły na świat w gdańskim zoo w ostatnim czasie. W tym roku urodziła się również samiczka hipopotama karłowatego. Maluch znajduje się pod troskliwą opieką swoich rodziców – 15-letniego Sapo i 9-letniej Maleli i rośnie jak na drożdżach. Życie małej hipopotamicy, jak przystało na przedstawicielkę tego gatunku, koncentruje się głównie wokół wody, co mogą obserwować odwiedzający gdańskie zoo. Z kolei w grudniu ubiegłego roku na świat przyszła mała żyrafa. Jej rodzicami są żyrafy ugandyjskie – Alia i Aki. Sam poród był dużym wyzwaniem, dlatego wcześniej przygotowano specjalne pomieszczenie. Całe wydarzenie można było obserwować dzięki zainstalowanym kamerom.

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