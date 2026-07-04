Obiecała, że rozbierze się po wygranej na mundialu. Na MŚ 2026 znów mówi o niej cały świat!

Wspomnienia z 2010 roku dziś odżywają na nowo. Reprezentacja Paragwaju, po latach nieobecności na wielkiej scenie, powraca w wielkim stylu i jest jedną z największych niespodzianek turnieju. „Biało-Czerwoni” w fazie pucharowej dokonali niemożliwego, sensacyjnie pokonując w rzutach karnych jednego z faworytów, reprezentację Niemiec. Zapewnili sobie tym samym awans do 1/8 finału MŚ, gdzie czeka ich kolejne gigantyczne wyzwanie: mecz z potężną Francją. Emocje w całym Paragwaju sięgają zenitu, a wraz z drużyną narodową na mundialu jest i ona – niezastąpiona Larissa Riquelme!

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16 lat temu obiecała, że rozbierze się dla Paragwaju. Larissa Riquelme znów zachwyca na MŚ

Tym razem miss mundialu w RPA sprawdza się nie tylko jako najsłynniejsza kibicka, ale w nowej, profesjonalnej roli – jako reporterka i prezenterka jednej z z południowoamerykańskich stacji. Mimo upływu 16 lat, jej obecność na trybunach prasowych i w strefach medialnych wciąż budzi ogromne poruszenie. Kamery i obiektywy aparatów śledzą każdy jej ruch, a fani z całego świata ponownie zachwycają się jej ponadczasową urodą i niesłabnącą energią!

Larissa, dumnie ubrana w narodowe barwy, z pasją relacjonuje historyczne występy swoich rodaków, udowadniając że jej miłość do futbolu jest wieczna. Choć dziś jest 41-letnią dziennikarką, w jej oczach widać tę samą iskrę co w 2010 roku. W mediach społecznościowych już pojawiają się pytania, czy w obliczu historycznej szansy na pokonanie Francji zdecyduje się na podobny gest, by dodatkowo zmotywować piłkarzy, jak gdy obiecała rozbieraną sesją po wygranej w ćwierćfinale MŚ 2010 z Hiszpanią. Na razie przygotowała jednak inną nagrodę: gotówkę dla wybranego fana, jeśli osiągnie 3 miliony obserwujących na Instagramie! Obecnie Paragwajka ma już ich ponad 2,3 mln.

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Więcej zdjęć pięknej Larissy Riquelme znajdziesz w naszej galerii w tekście.