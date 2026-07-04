Obiecała, że rozbierze się po wygranej na mundialu. Na MŚ 2026 znów mówi o niej cały świat!

KH
Bartosz Olszewski
2026-07-04 8:34

Szesnaście lat temu jej zdjęcia, z nieodłącznym telefonem komórkowym wsuniętym w dekolt, zrobiły z niej miss mundialu w RPA. Świat oszalał na punkcie Larissy Riquelme, która obiecała rozbieraną sesję, jeśli jej ukochana reprezentacja Paragwaju pokona naszpikowaną gwiazdami Hiszpanię. Dziś, podczas Mistrzostw Świata 2026, historia zdaje się zataczać koło, a słynna Larissa nadal zachwyca! Tylko spójrz na te zdjęcia.

Wspomnienia z 2010 roku dziś odżywają na nowo. Reprezentacja Paragwaju, po latach nieobecności na wielkiej scenie, powraca w wielkim stylu i jest jedną z największych niespodzianek turnieju. „Biało-Czerwoni” w fazie pucharowej dokonali niemożliwego, sensacyjnie pokonując w rzutach karnych jednego z faworytów, reprezentację Niemiec. Zapewnili sobie tym samym awans do 1/8 finału MŚ, gdzie czeka ich kolejne gigantyczne wyzwanie: mecz z potężną Francją. Emocje w całym Paragwaju sięgają zenitu, a wraz z drużyną narodową na mundialu jest i ona – niezastąpiona Larissa Riquelme!

MŚ 2026. Portugalia - Chorwacja: Ivana Knoll kibicowała w samym staniku i grzmi! "Przynajmniej graliśmy fair"

Uśmiechnięta Larissa Riquelme w stroju reporterki. Obok miniatura modelki na stadionie. O MŚ 2026 czytaj na SE.
Galeria zdjęć 30

16 lat temu obiecała, że rozbierze się dla Paragwaju. Larissa Riquelme znów zachwyca na MŚ

Tym razem miss mundialu w RPA sprawdza się nie tylko jako najsłynniejsza kibicka, ale w nowej, profesjonalnej roli – jako reporterka i prezenterka jednej z z południowoamerykańskich stacji. Mimo upływu 16 lat, jej obecność na trybunach prasowych i w strefach medialnych wciąż budzi ogromne poruszenie. Kamery i obiektywy aparatów śledzą każdy jej ruch, a fani z całego świata ponownie zachwycają się jej ponadczasową urodą i niesłabnącą energią!

Larissa, dumnie ubrana w narodowe barwy, z pasją relacjonuje historyczne występy swoich rodaków, udowadniając że jej miłość do futbolu jest wieczna. Choć dziś jest 41-letnią dziennikarką, w jej oczach widać tę samą iskrę co w 2010 roku. W mediach społecznościowych już pojawiają się pytania, czy w obliczu historycznej szansy na pokonanie Francji zdecyduje się na podobny gest, by dodatkowo zmotywować piłkarzy, jak gdy obiecała rozbieraną sesją po wygranej w ćwierćfinale MŚ 2010 z Hiszpanią. Na razie przygotowała jednak inną nagrodę: gotówkę dla wybranego fana, jeśli osiągnie 3 miliony obserwujących na Instagramie! Obecnie Paragwajka ma już ich ponad 2,3 mln.

Lamine Yamal i jego dziewczyna Ines Garcia. W czasie mundialu ukochana wspiera piłkarza na trybunach

Więcej zdjęć pięknej Larissy Riquelme znajdziesz w naszej galerii w tekście.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów
Pytanie 1 z 20
Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIŁKA NOŻNA
MUNDIAL 2026
PARAGWAJ
PAPARAZZI