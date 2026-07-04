Andrzej Gołota w krótkich spodenkach zadał szyku w barze mlecznym! Niebywałe, kto mu towarzyszył

Andrzej Gołota w w nieformalnym stroju na mieście. Ubrał się modnie i wygodnie

Andrzej Gołota znów przyjechał do stolicy Polski. Mieszkający na co dzień w USA legendarny bokser wagi ciężkiej udał się na miasto w nieformalnym stroju. Niebywałe jest to, kto mu towarzyszył! Pięściarz, który w przeszłości walczył m.in. z Mike'em Tysonem, Lennoxem Lewisem i Riddickiem Bowe'em, w Warszawie paradował w otoczeniu Pawła Jóźwiaka, czyli jednej z najbarwniejszych i najbardziej wpływowych osób w polskim światku zarówno freak-fightów, jak i poważnego MMA. Panowie postanowili coś przekąsić. Co ciekawe, nie postawili na posiłek w jakiejś wykwintnej restauracji, tylko jedzenie w barze mlecznym ulokowanym w centrum stolicy. Andrzej Gołota swój ubiór dostosował do pogody. Słynny pięściarz zadał szyku - miał na sobie błękitną koszulkę polo, krótkie spodenki w kolorze beżowym i sportowe obuwie. Ubrał się zatem modnie i wygodnie. W galerii prezentujemy zdjęcia paparazzi z wizyty Gołoty i Jóżwiaka w barze mlecznym.

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Galeria: Andrzej Gołota i Paweł Jóźwiak w barze mlecznym w Warszawie

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Andrzej Gołota przeszedł zabieg w szpitalu

Widok Andrzeja Gołoty w dobrej formie bardzo nas cieszy. W zeszłym roku bowiem legendarny pięściarz trafił do szpitala w Kielcach po tym, jak gorzej się poczuł na odbywających się w tym mieście targach bokserskich. W placówce Gołota przeszedł zabieg kardiologiczny i po kilku dniach został wypisany.

Mogę potwierdzić, że Pan Andrzej Gołota był w tym tygodniu hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Panem Andrzejem opiekował się zespół Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Szczegółów nie ujawniamy. Pan Andrzej wczoraj opuścił szpital

- przekazała "Super Expressowi" 25 września Anna Mazur-Kałuża, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Niedługo potem Andrzej Gołota spacerował już po Warszawie razem ze swoją żoną, co nie umknęło uwadze stołecznym paparazzi.