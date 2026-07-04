Andrzej Gołota w krótkich spodenkach zadał szyku w barze mlecznym! Niebywałe, kto mu towarzyszył

Bartosz Olszewski
likp
2026-07-04 5:14

Andrzej Gołota w zeszłym roku miał problemy ze zdrowiem - we wrześniu przeszedł poważny zabieg kardiologiczny, ale na szczęście szybko opuścił szpital. Właśnie spotkaliśmy legendarnego pięściarza w Warszawie. Widać, że jest w formie. Gołota w krótkich spodenkach zadał szyku w barze mlecznym. Towarzyszył mu m.in. Paweł Jóźwiak, znany m.in. z walk we freak-fightach.

Andrzej Gołota w w nieformalnym stroju na mieście. Ubrał się modnie i wygodnie

Andrzej Gołota znów przyjechał do stolicy Polski. Mieszkający na co dzień w USA legendarny bokser wagi ciężkiej udał się na miasto w nieformalnym stroju. Niebywałe jest to, kto mu towarzyszył! Pięściarz, który w przeszłości walczył m.in. z Mike'em Tysonem, Lennoxem Lewisem i Riddickiem Bowe'em, w Warszawie paradował w otoczeniu Pawła Jóźwiaka, czyli jednej z najbarwniejszych i najbardziej wpływowych osób w polskim światku zarówno freak-fightów, jak i poważnego MMA. Panowie postanowili coś przekąsić. Co ciekawe, nie postawili na posiłek w jakiejś wykwintnej restauracji, tylko jedzenie w barze mlecznym ulokowanym w centrum stolicy. Andrzej Gołota swój ubiór dostosował do pogody. Słynny pięściarz zadał szyku - miał na sobie błękitną koszulkę polo, krótkie spodenki w kolorze beżowym i sportowe obuwie. Ubrał się zatem modnie i wygodnie. W galerii prezentujemy zdjęcia paparazzi z wizyty Gołoty i Jóżwiaka w barze mlecznym. 

Co ze zdrowiem Andrzeja Gołoty? Żona pięściarza ujawnia, mogło być dużo gorzej!

Galeria: Andrzej Gołota i Paweł Jóźwiak w barze mlecznym w Warszawie

Bokser Andrzej Gołota rozmawia z Pawłem Jóźwiakiem. Na miniaturze Gołota z talerzem jedzenia. Więcej na SE.
Galeria zdjęć 32

Andrzej Gołota przeszedł zabieg w szpitalu

Widok Andrzeja Gołoty w dobrej formie bardzo nas cieszy. W zeszłym roku bowiem legendarny pięściarz trafił do szpitala w Kielcach po tym, jak gorzej się poczuł na odbywających się w tym mieście targach bokserskich. W placówce Gołota przeszedł zabieg kardiologiczny i po kilku dniach został wypisany. 

Mogę potwierdzić, że Pan Andrzej Gołota był w tym tygodniu hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Panem Andrzejem opiekował się zespół Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Szczegółów nie ujawniamy. Pan Andrzej wczoraj opuścił szpital

- przekazała "Super Expressowi" 25 września Anna Mazur-Kałuża, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Niedługo potem Andrzej Gołota spacerował już po Warszawie razem ze swoją żoną, co nie umknęło uwadze stołecznym paparazzi. 

Andrzej Gołota: Żona zawsze mi coś znajdzie do roboty!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ GOŁOTA
PAWEŁ JÓŹWIAK
PAPARAZZI