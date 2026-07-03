Hubert Hurkacz i jego dziewczyna Hanna Walicka. Ukochana wspiera go na trybunach [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-03 19:27

Hubert Hurkacz walczy w Wimbledonie i jest już w 4. rundzie, a na trybunach wspiera go jego dziewczyna Hanna Walicka. Ciemnowłosa 21-latka dopinguje Hubiego w czasie kolejnych meczów. - Jest dla mnie cudownym wsparciem - mówi Hurkacz. Zobaczcie zdjęcia.

  • Hubert Hurkacz, walcząc na Wimbledonie, nie jest już sam – oficjalnie potwierdził związek z 21-letnią Hanną Walicką.
  • Partnerka tenisisty, z lekkoatletyczną przeszłością, doskonale rozumie presję sportu, będąc dla Hubiego „cudownym wsparciem”.
  • Zobacz, kim jest Hanna Walicka i zobacz zdjęcia dziewczyny tenisisty.

Hubert Hurkacz jeszcze na początku 2026 roku 29-latek żartował, że życie tenisisty to często samotność – częste podróże, intensywny trening i mało czasu na relacje. Wszystko zmieniło się w ostatnim czasie. Podczas Wimbledonu zapytany o piękną brunetkę wspierającą go w jego boksie w czasie meczów, oficjalnie potwierdził, że ma dziewczynę. Z Hanną Walicką tworzy parę już od kilku miesięcy.

Hubert Hurkacz DZIEWCZYNA: Kim jest Hanna Walicka?

„To moja dziewczyna. Jest naprawdę wspaniała i stanowi dla mnie cudowne wsparcie” – powiedział z uśmiechem po jednym z meczów, wskazując na 21-letnią Hannę Walicką siedzącą w jego boksie.

Ustalono, kim naprawdę jest dziewczyna Huberta Hurkacza. Tego akurat się nie spodziewaliśmy

Hanna Walicka pochodzi z Łodzi. Od dłuższego czasu pojawiała się na turniejach obok Huberta – m.in. w Rotterdamie i wcześniej w innych imprezach. Ich związek był przedmiotem spekulacji fanów, a romantyczne zdjęcie opublikowane wiosną tylko podgrzało atmosferę.

Takie wykształcenie ma Hubert Hurkacz! Zdobywał je na dwóch krańcach Polski!

Dziewczyna Huberta Hurkacza uprawiała lekkoatletykę - trenowała skok o tyczce. Jej ostatnie starty w zawodach młodzieżowych U18 miały miejsce w 2021 roku. Wówczas ustanowiła swój rekord życiowy na poziomie 2,45 m. Ta sportowa przeszłość pomaga jej doskonale rozumieć presję i wyzwania, z jakimi mierzy się Hubert.

GALERIA: Hanna Walicka, piękna dziewczyna Huberta Hurkacza

Hubert Hurkacz odbija piłkę. Na miniaturze Hanna Walicka. O wsparciu ukochanej na Wimbledonie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 23
QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 30
Tenisista na tym zdjęciu to...
Carlos Alcaraz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HUBERT HURKACZ