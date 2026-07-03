Najpiękniejsza piłkarka świata wykopała swojego chłopaka z łóżka! Ona jest Chorwatką, on Portugalczykiem!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-03 15:01

Ana Maria Marković wyrzuciła swojego chłopaka z łóżka po dramatycznym meczu Portugalia - Chorwacja (2:1) w 1/16 finału MŚ 2026. Okrzykniętej najseksowniejszą piłkarką świata piękności udzieliły się mundialowe emocje, a jej chłopak jest... portugalskim piłkarzem.

Chorwatka Ana Maria Marković to zawodniczka amerykańskiego Brooklyn FC. Mecz Portugalia - Chorwacja na mundialu oglądała razem ze swoim portugalskim partnerem. Jeszcze przed rozgrywanym w nocy spotkaniem piękna piłkarka zażartowała na Instagramie: „Ktoś dziś śpi na kanapie” - napisała, publikując zdjęcia pary w koszulkach reprezentacji swoich krajów.

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Jej ukochany, obrońca Tomas Ribeiro, po dramatycznym meczu mógł się cieszyć z awansu swoich rodaków. Dzięki zwycięskiemu golowi Gonçalo Ramosa Portugalia wywalczyła awans. W końcówce Chorwaci strzelili wyrównującą bramkę na 2:2, ale po długiej analizie VAR sędzia dopatrzył się spalonego.

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Zwycięstwo Portugalczyków i kontrowersyjna decyzja o anulowaniu gola dla Chorwacji sprawiły, że Ana Maria Marković wyrzuciła swojego chłopaka z łóżka. Zgodnie z groźbami, portugalski ukochany piękności musiał spać na kanapie.

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Ana Maria Markovic po piłkarską murawą zajmuje się modelingiem. Jej konto na Instagramie śledzi 2,7 miliona osób. Urodzona w Szwajcarii piłkarka opisuje siebie jako „zwyczajną dziewczynę z Zurychu, która goni nowojorskie marzenia”. Przeszła przez akademię Zurich, potem grała w Grasshopper, Bradze, Damaiense, a teraz w Brooklynie.

ZDJĘCIA: Najpiękniejsza piłkarka świata Ana Maria Marković

Ana Maria Marković w koszulce Chorwacji. Obok miniatura piłkarki z Tomasem Ribeiro. O ich relacji przeczytasz na SE.
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