55-letnia Lopez błysnęła ekstremalnie głębokim dekoltem na American Music Awards. Kto zgarnął statuetkę?

Billie Eilish królową wieczoru American Music Awards

Choć nieobecna fizycznie z powodu trwającej trasy koncertowej, Billie Eilish bezapelacyjnie zdominowała tegoroczne American Music Awards. Artystka zgarnęła aż siedem statuetek, w tym najważniejszą – Artysta Roku.

Janet Jackson: pierwsze wystąpienie od lat i nagroda dla ikony

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów wieczoru był występ Janet Jackson. Wokalistka po raz pierwszy od siedmiu lat wystąpiła w telewizji, wykonując swój klasyczny przebój "All For You". Janet Jackson odebrała prestiżową Icon Award, a jej słowa poruszyły publiczność:

Nie uważam się za ikonę. Bycie sławnym nigdy nie było celem ani moim, ani nikogo z mojej rodziny. Zawsze kochaliśmy muzykę, taniec i śpiew, a sława przyszła jako rezultat ciężkiej pracy i oddania

– powiedziała wzruszona artystka.

Rod Stewart i rodzinna niespodzianka. "Jestem absolutnie oszołomiony"

Drugim bohaterem wieczoru został Rod Stewart, który otrzymał nagrodę za całokształt twórczości. Moment ten stał się jeszcze bardziej emocjonalny, gdy statuetkę wręczyło mu pięcioro jego dzieci. Sam artysta przyznał, że był kompletnie zaskoczony ich obecnością:

Jestem absolutnie oszołomiony. Nie wiedziałem, że są tu moje dzieci. Na początku lat 60. miałem palącą ambicję, by śpiewać. To było jedyne, co chciałem robić. Nie chciałem być bogaty ani sławny, a mimo to, parę lat później, odbieram tę wspaniałą nagrodę.

Kto wystąpił na American Music Awards?

Oprócz wspomnianych legend, na scenie nie zabrakło innych gorących nazwisk. Gloria Estefan, Gwen Stefani, David Guetta, Ciara, Benson Boone i Rebecca Black rozgrzewali publikę do czerwoności. Swój muzyczny moment miała też Jennifer Lopez, która nie tylko poprowadziła galę, ale również wystąpiła jako artystka.

J.Lo zaprezentowała się w ośmiu spektakularnych kreacjach. Wśród stylizacji znalazły się m.in. suknia wyszywana kryształami Swarovskiego, złota kreacja wiązana na szyi oraz błękitna, cekinowa suknia bez ramiączek.

American Music Awards 2025 - lista nagrodzonych

Artysta Roku: Billie Eilish

Nowy Artysta Roku: Gracie Abrams

Album Roku: Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

Piosenka Roku: Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Współpraca Roku: Lady Gaga i Bruno Mars – Die With A Smile

Piosenka Społecznościowa Roku: Doechii – Anxiety

Ulubiony Artysta Koncertowy: Billie Eilish

Ulubiony Teledysk: Lady Gaga i Bruno Mars – Die With A Smile

Ulubiony Męski Artysta Pop: Bruno Mars

Ulubiona Damska Artystka Pop: Billie Eilish

Ulubiony Album Pop: Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

Ulubiona Piosenka Pop: Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Ulubiony Męski Artysta Country: Post Malone

Ulubiona Damska Artystka Country: Beyoncé

Ulubiony Duet/Zespół Country: Dan + Shay

Ulubiony Album Country: Beyoncé – COWBOY CARTER

Ulubiona Piosenka Country: Post Malone feat. Morgan Wallen – I Had Some Help

Ulubiony Męski Artysta Hip-Hop: Eminem

Ulubiona Damska Artystka Hip-Hop: Megan Thee Stallion

Ulubiony Album Hip-Hop: Eminem – The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)

Ulubiona Piosenka Hip-Hop: Kendrick Lamar – Not Like Us

Ulubiony Męski Artysta R&B: The Weeknd

Ulubiona Damska Artystka R&B: SZA

Ulubiony Album R&B: The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Ulubiona Piosenka R&B: SZA – Saturn

Ulubiony Męski Artysta Latynoski: Bad Bunny

Ulubiona Damska Artystka Latynoska: Becky G

Ulubiony Duet/Zespół Latynoski: Julión Álvarez y su Norteño Banda

Ulubiony Album Latynoski: Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Ulubiona Piosenka Latynoska: Shakira – Soltera

Ulubiony Artysta Rockowy: Twenty One Pilots

Ulubiony Album Rockowy: Twenty One Pilots – Clancy

Ulubiona Piosenka Rockowa: Linkin Park – The Emptiness Machine

Ulubiony Artysta Muzyki Tanecznej/Elektronicznej: Lady Gaga

Ulubiona Ścieżka Dźwiękowa: Arcane League of Legends: Season 2

Ulubiony Artysta Afrobeats: Tyla

Ulubiony Artysta K-Pop: RM

Obejrzyj zdjęcia z gali w naszej galerii!

