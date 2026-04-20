Szpitale powiatowe na skraju przepaści. "Czarny Tydzień" obnaża prawdę o opiece medycznej

Placówka w Starachowicach zasiliła szeregi ogólnopolskiej akcji „Czarny Tydzień Szpitali Powiatowych”, która jest wyrazem sprzeciwu wobec rażącego niedofinansowania opieki medycznej.

Celem inicjatywy jest uświadomienie obywatelom, jak drastycznie obecna strategia finansowa uderza w bezpieczeństwo chorych, ograniczając im między innymi dostęp do kluczowych badań.

Lokalne lecznice otrzymują zaledwie ułamek należnych im pieniędzy za wykonywanie zaawansowanych procedur diagnostycznych, takich jak rezonans czy tomografia, co generuje potężne straty.

W środę, 22 kwietnia punktualnie o godzinie 11:45 w wielu miejscach w kraju odbędzie się symboliczna „minuta ciszy” w ramach trwającego protestu.

Czarny Tydzień Szpitali Powiatowych. Placówka w Starachowicach apeluje o zmiany

Zarządcy lokalnych lecznic stanowczo żądają większych nakładów finansowych oraz gruntownej przebudowy całego systemu, która wzięłaby pod uwagę ich kluczowe znaczenie dla mieszkańców mniejszych miejscowości. Starachowicki ośrodek to zaledwie jeden z wielu przykładów jednostek dławionych przez obecne zasady podziału środków. Kryzys pogłębiają stale rosnące rachunki za bieżące funkcjonowanie oraz coraz dotkliwsze braki kadrowe w kadrze medycznej. Notoryczny deficyt stabilnych funduszy całkowicie blokuje zakup innowacyjnej aparatury i modernizację budynków, co nieuchronnie skutkuje drastycznym spadkiem standardów leczenia.

- To protest w obronie pacjentów. Obecna polityka finansowa ochrony zdrowia nie tylko osłabia kondycję szpitali, ale zaczyna bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa. Najbardziej dotkliwe skutki tej sytuacji odczuwają pacjenci. Szpitale powiatowe od lat funkcjonują w warunkach narastających obciążeń, rosnących kosztów, nowych obowiązków i coraz większych oczekiwań bez zapewnienia stabilnego finansowania i jasnej strategii rozwoju - powiedziała Radiu ESKA rzeczniczka starachowickiej placówki Małgorzata Kałuża.

Protest medyków w całej Polsce. Zaplanowano minutę ciszy za pacjentów

Lecznice z różnych zakątków kraju ramię w ramię stają do sprzeciwu, którego punkt kulminacyjny wyznaczono na środę, 22 kwietnia. Dokładnie o godzinie 11:45 we wszystkich zaangażowanych ośrodkach zapadnie wymowna „minuta ciszy”, która stanowić będzie hołd dla chorych poszkodowanych przez wadliwie działający system opieki. Ten akt ma uzmysłowić rządzącym skalę problemu i pokazać, że bez natychmiastowej korekty modelu przydzielania pieniędzy, lokalna medycyna nie ma żadnych szans na przetrwanie.

