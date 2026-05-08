Oszust z Tindera zatrzymany na Pomorzu. 28-latka długo nie wiedziała, kim naprawdę jest jej „partner”

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-05-08 10:36

Romantyczna znajomość z aplikacji randkowej zakończyła się dla mieszkanki Pomorza kosztownym ciosem. 28-latka z Gdańska spotkała się z mężczyzną poznanym na komunikatorze mobilnym. Podawał się on za bogatego biznesmena. Gdy kobieta brała prysznic w hotelowym pokoju, 36-latek zniknął razem z jej torebką. 28-latka miała w niej 30 tysięcy złotych! Szczegóły poniżej.

Oszust z Tindera zatrzymany na Pomorzu. 28-latka długo nie wiedziała, kim naprawdę jest jej „partner”

i

Autor: mat. policji/pixabay/ Materiały prasowe

Uwiódł kobietę i okradł ją w hotelu. 36-latek wpadł w ręce policji

Policjanci z Komisariatu Policji II w Gdańsku rozwiązali sprawę kradzieży 30 tysięcy złotych, do której doszło 29 kwietnia 2026 roku. Jak ustalili funkcjonariusze, 28-letnia mieszkanka Gdańska poznała mężczyznę za pośrednictwem popularnej aplikacji randkowej. Ich znajomość trwała kilka miesięcy.

36-latek spotkał się z kobietą cztery razy, cały czas posługując się fałszywymi danymi. Podczas rozmów kreował się na zamożnego mężczyznę, który dysponuje dużą ilością gotówki i posiada majątek. Namawiał też 28-latkę do różnych inwestycji. To jednak dopiero początek historii!

- W trakcie jednego ze spotkań 28-latka wzięła ze sobą gotówkę w wysokości 30 000 złotych. Podczas gdy brała prysznic, mężczyzna uciekł z hotelowego pokoju razem z jej torbą i pieniędzmi. Stróże prawa dzięki przeprowadzonym czynnościom operacyjnym szybko ustalili prawdziwe dane podejrzanego - informują policjanci z Gdańska.

Oszustem z aplikacji randkowej okazał się 36-letni mieszkaniec Koszalina. Mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu swojej partnerki (prawdziwej). Za kradzież grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Policja ostrzega przed oszustami z aplikacji randkowych. „Najpierw zdobywają zaufanie”

Policjanci apelują o ostrożność w kontaktach z osobami poznanymi przez internet, szczególnie za pośrednictwem portali społecznościowych i aplikacji randkowych. Jak podkreślają funkcjonariusze, oszuści często budują relację przez wiele tygodni lub miesięcy, aby zdobyć zaufanie swojej ofiary.

Schemat działania sprawców zazwyczaj wygląda podobnie.

- Metoda sprawców polega na zdobyciu najpierw zaufania, a następnie proszeniu o załatwienie różnych spraw, które wiążą się z wpłaceniem pieniędzy. Zdarza się także, że oszuści namawiają ofiary do uprzedniego wysłania im intymnych zdjęć, by później móc je wykorzystać do szantażu i wymuszania pieniędzy. Cenny łup dla oszustów stanowią również dane osobowe, którymi mogą posłużyć się na przykład do wyłudzenia pożyczek i kredytów. Pod żadnym pozorem nie należy podawać danych z dowodu osobistego, numerów kart czy polis ubezpieczeniowych! - dodają mundurowi.

Przeczytaj także:
Rok więzienia za przestępstwa seksualne! Policja zatrzymała 26-latka w Kościerz…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Barwy szczęścia. Romeo wręczy Ewie prawdziwy pierścionek zaręczynowy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki