Pogoda na weekend w Gdańsku 8-10 maja. Nadchodzi wyraźne ocieplenie i dużo słońca

Natalia Musiał
2026-05-08 10:28

Mieszkańcy Gdańska mogą liczyć na sporą zmianę aury w trakcie weekendu 8-10 maja. Pogoda będzie się poprawiać z dnia na dzień. Po chłodnym i pochmurnym piątku sobota przyniesie więcej słońca, a niedziela zapowiada się jako najcieplejszy i w pełni bezchmurny dzień tego weekendu.

Nadchodzący weekend w Gdańsku przyniesie ze sobą odczuwalną poprawę pogody. Aura będzie się stopniowo zmieniać – od dużego zachmurzenia i niższych temperatur na początku, aż po bezchmurne niebo i kilkanaście stopni na termometrach w niedzielę. Wiatr z każdym dniem będzie coraz słabszy.

Chłodny i pochmurny piątek

Początek weekendu w Gdańsku, 8 maja, upłynie pod znakiem chmur. Piątek będzie najchłodniejszym dniem, z temperaturą maksymalną sięgającą zaledwie 10 stopni Celsjusza. W nocy termometry wskażą około 6°C. Pogodę kształtować będzie również umiarkowany wiatr, wiejący ze średnią prędkością 5 m/s. Tego dnia synoptycy nie przewidują opadów deszczu.

Sobota z przejaśnieniami i ociepleniem

W sobotę, 9 maja, pogoda w Gdańsku zacznie się poprawiać. Przede wszystkim zrobi się cieplej – w najcieplejszym momencie dnia można spodziewać się około 12°C. Noc będzie nieco cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą na poziomie 7 stopni. Co najważniejsze, na niebie pojawi się dużo słońca, choć mogą wystąpić symboliczne, przelotne opady deszczu. Wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość około 3 m/s.

Słoneczna i ciepła niedziela

Zwieńczeniem weekendu będzie bardzo pogodna niedziela. 10 maja zapowiada się jako najcieplejszy dzień, kiedy temperatura w Gdańsku wzrośnie do około 15 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 5°C. Przez cały dzień utrzyma się bezchmurne niebo, a słaby wiatr, wiejący z prędkością do 3 m/s, nie będzie zakłócał wypoczynku. W niedzielę nie prognozuje się żadnych opadów.

Weekend w Gdańsku: co robić?

Zmienna pogoda sugeruje stopniowe zwiększanie aktywności na zewnątrz. Chłodniejszy i pochmurny piątek może sprzyjać planom, które nie są uzależnione od słońca. Sobota, z rozpogodzeniami i wyższą temperaturą, to już dobry moment na pierwsze weekendowe spacery. Niedziela natomiast, z temperaturą do 15 stopni i bezchmurnym niebem, będzie idealna, by w pełni skorzystać z majowej aury i spędzić więcej czasu na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather

