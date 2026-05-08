Długi weekend w maju przed nami. To kolejny termin na majówkę!

Egzaminy ósmoklasisty szansą na drugą majówkę

Tradycyjny długi weekend majowy nierozerwalnie wiąże się z oblężeniem turystycznych miejscowości. Coraz więcej opiekunów dostrzega jednak alternatywny termin na zorganizowanie krótkiego urlopu. Mowa o dniach, w których odbywają się egzaminy ósmoklasisty, co pozwala uniknąć tłoku i jednocześnie mocno obniżyć koszty wyjazdu.

Kiedy wypada egzamin ósmoklasisty 2026?

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpią do testów w dniach od 11 do 13 maja. W tym czasie młodsze roczniki są zwolnione ze standardowych zajęć dydaktycznych. Zamiast szukać doraźnej opieki nad dziećmi, wielu dorosłych decyduje się na zaplanowanie w tym oknie czasowym rodzinnych miniwakacji.

Ceny hoteli mocno w dół. Różnice są ogromne

Wyjazd w połowie maja to spora ulga dla portfela. Według statystyk serwisu Travelist.pl rodzina w modelu 2+1 za dobę w hotelu o standardzie od trzech do pięciu gwiazdek zapłaci średnio 520 zł. Podczas tradycyjnej majówki analogiczny wypoczynek wiązał się z wydatkiem rzędu 610 zł za noc. Różnice w stawkach są bardzo wyraźne w zależności od regionu:

obiekty nad jeziorami tanieją średnio o 16 proc.,

hotele nad morzem oferują stawki niższe o około 15 proc.,

w regionach górskich spadki wynoszą 14 proc.,

w ośrodkach miejskich ceny maleją od kilku do kilkunastu procent.

Tanie noclegi w popularnych kurortach. Lista miejscowości

Majowy odpoczynek nie wymaga rezerwowania miejsc z wielomiesięcznym wyprzedzeniem ani rujnowania domowego budżetu. W dniach wolnych od nauki dla młodszych klas bez trudu można wynająć pokoje w czołowych polskich kurortach za kilkaset złotych za dobę. Jak wskazują dane portalu Travelist.pl, budżetowe opcje czekają nie tylko na prowincji, ale i w najchętniej odwiedzanych ośrodkach.

Wyjazdy nad morze:

Gdańsk to koszt od około 290 zł za dobę

Kołobrzeg zaczyna się od 380 zł

Międzyzdroje oferują miejsca od 420 zł

Mielno wiąże się z wydatkiem rzędu 450 zł

Krynica Morska to opcje od 500 zł w górę.

Wypoczynek w górach:

Muszyna zaprasza od 310 zł za noc

Szklarska Poręba to koszt od 330 zł

Świeradów-Zdrój oraz Zakopane wyceniają dobę na minimum 400 zł

Karpacz jest dostępny od 410 zł.

Relaks nad jeziorami:

Koprzywnica kusi cenami od 290 zł za dobę

Brunów oferuje noclegi od 380 zł

Stare Sady zaczynają się od 390 zł

Olsztyn to wydatek od 450 zł

Ostróda zamyka stawkę z cenami od 500 zł.