Długi weekend w maju przed nami. To kolejny termin na majówkę!

Spis treści
Egzaminy ósmoklasisty szansą na drugą majówkę
Tradycyjny długi weekend majowy nierozerwalnie wiąże się z oblężeniem turystycznych miejscowości. Coraz więcej opiekunów dostrzega jednak alternatywny termin na zorganizowanie krótkiego urlopu. Mowa o dniach, w których odbywają się egzaminy ósmoklasisty, co pozwala uniknąć tłoku i jednocześnie mocno obniżyć koszty wyjazdu.
Kiedy wypada egzamin ósmoklasisty 2026?
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpią do testów w dniach od 11 do 13 maja. W tym czasie młodsze roczniki są zwolnione ze standardowych zajęć dydaktycznych. Zamiast szukać doraźnej opieki nad dziećmi, wielu dorosłych decyduje się na zaplanowanie w tym oknie czasowym rodzinnych miniwakacji.
Ceny hoteli mocno w dół. Różnice są ogromne
Wyjazd w połowie maja to spora ulga dla portfela. Według statystyk serwisu Travelist.pl rodzina w modelu 2+1 za dobę w hotelu o standardzie od trzech do pięciu gwiazdek zapłaci średnio 520 zł. Podczas tradycyjnej majówki analogiczny wypoczynek wiązał się z wydatkiem rzędu 610 zł za noc. Różnice w stawkach są bardzo wyraźne w zależności od regionu:
- obiekty nad jeziorami tanieją średnio o 16 proc.,
- hotele nad morzem oferują stawki niższe o około 15 proc.,
- w regionach górskich spadki wynoszą 14 proc.,
- w ośrodkach miejskich ceny maleją od kilku do kilkunastu procent.
Sztuczna inteligencja wybrała 5 najlepszych miejsc na wakacje 2026
Tanie noclegi w popularnych kurortach. Lista miejscowości
Majowy odpoczynek nie wymaga rezerwowania miejsc z wielomiesięcznym wyprzedzeniem ani rujnowania domowego budżetu. W dniach wolnych od nauki dla młodszych klas bez trudu można wynająć pokoje w czołowych polskich kurortach za kilkaset złotych za dobę. Jak wskazują dane portalu Travelist.pl, budżetowe opcje czekają nie tylko na prowincji, ale i w najchętniej odwiedzanych ośrodkach.
Wyjazdy nad morze:
- Gdańsk to koszt od około 290 zł za dobę
- Kołobrzeg zaczyna się od 380 zł
- Międzyzdroje oferują miejsca od 420 zł
- Mielno wiąże się z wydatkiem rzędu 450 zł
- Krynica Morska to opcje od 500 zł w górę.
Wypoczynek w górach:
- Muszyna zaprasza od 310 zł za noc
- Szklarska Poręba to koszt od 330 zł
- Świeradów-Zdrój oraz Zakopane wyceniają dobę na minimum 400 zł
- Karpacz jest dostępny od 410 zł.
Relaks nad jeziorami:
- Koprzywnica kusi cenami od 290 zł za dobę
- Brunów oferuje noclegi od 380 zł
- Stare Sady zaczynają się od 390 zł
- Olsztyn to wydatek od 450 zł
- Ostróda zamyka stawkę z cenami od 500 zł.