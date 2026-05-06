Tu mieszka najwięcej kobiet w Polsce. Ponad milion przedstawicielek płci pięknej

Na czele statystyk stolica

Miastem, w którym mieszka najwięcej kobiet jest Warszawa. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2024 roku liczba mieszkanek stolicy osiągnęła imponujący poziom 1 002 136. To jedyne miasto w kraju, które przekroczyło granicę miliona kobiet.

Warszawa przyciąga kobiety?

Tak wysoki wynik nie jest przypadkowy. Warszawa od lat przyciąga kobiety z całej Polski, oferując szerokie możliwości rozwoju zawodowego, edukacyjnego i osobistego. To tutaj znajdują się największe uczelnie wyższe, siedziby międzynarodowych firm oraz liczne instytucje kultury. Dla wielu kobiet stolica oznacza większe szanse na rynku pracy, wyższe zarobki oraz dostęp do nowoczesnych usług i infrastruktury.

Kobiety stanowią większość

Podobnie jak w większości dużych miast, także w Warszawie kobiety stanowią większą część populacji. Wynika to m.in. z dłuższej średniej długości życia kobiet oraz migracji do dużych ośrodków miejskich. W praktyce oznacza to, że codzienne życie stolicy - od rynku pracy po ofertę kulturalną - w dużej mierze współtworzone jest właśnie przez kobiety.

Warszawa liderem demograficznym

Przekroczenie progu miliona kobiet to coś więcej niż sucha statystyka - to wyraźny sygnał, jak silną pozycję zajmuje Warszawa na tle innych miast w Polsce. Stolica niezmiennie pozostaje największym i najbardziej dynamicznym ośrodkiem miejskim, przyciągającym ludzi o różnych profilach, niezależnie od wieku czy płci.

Z danych urzędowych i prognoz na 2025 rok wynika, że liczba mieszkańców Warszawy przekroczyła 1,86 mln. Jednocześnie szacunki oparte na statystykach GUS wskazują, że liczba mężczyzn na koniec tego okresu wynosiła około 860–870 tysięcy.