Tu mieszka najwięcej kobiet w Polsce. Ponad milion przedstawicielek płci pięknej

Anastazja Lisowska
2026-05-06 9:26

Ponad milion kobiet mieszka w jednym polskim mieście - wynika z danych GUS. To jedyny taki przypadek w kraju, który pokazuje nie tylko skalę tego ośrodka, ale też jego wyjątkową rolę na demograficznej mapie Polski. O jakim mieście mowa?

Na czele statystyk stolica

Miastem, w którym mieszka najwięcej kobiet jest Warszawa. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2024 roku liczba mieszkanek stolicy osiągnęła imponujący poziom 1 002 136. To jedyne miasto w kraju, które przekroczyło granicę miliona kobiet.

Warszawa przyciąga kobiety?

Tak wysoki wynik nie jest przypadkowy. Warszawa od lat przyciąga kobiety z całej Polski, oferując szerokie możliwości rozwoju zawodowego, edukacyjnego i osobistego. To tutaj znajdują się największe uczelnie wyższe, siedziby międzynarodowych firm oraz liczne instytucje kultury. Dla wielu kobiet stolica oznacza większe szanse na rynku pracy, wyższe zarobki oraz dostęp do nowoczesnych usług i infrastruktury.

Kobiety stanowią większość

Podobnie jak w większości dużych miast, także w Warszawie kobiety stanowią większą część populacji. Wynika to m.in. z dłuższej średniej długości życia kobiet oraz migracji do dużych ośrodków miejskich. W praktyce oznacza to, że codzienne życie stolicy - od rynku pracy po ofertę kulturalną - w dużej mierze współtworzone jest właśnie przez kobiety.

Warszawa liderem demograficznym

Przekroczenie progu miliona kobiet to coś więcej niż sucha statystyka - to wyraźny sygnał, jak silną pozycję zajmuje Warszawa na tle innych miast w Polsce. Stolica niezmiennie pozostaje największym i najbardziej dynamicznym ośrodkiem miejskim, przyciągającym ludzi o różnych profilach, niezależnie od wieku czy płci.

Z danych urzędowych i prognoz na 2025 rok wynika, że liczba mieszkańców Warszawy przekroczyła 1,86 mln. Jednocześnie szacunki oparte na statystykach GUS wskazują, że liczba mężczyzn na koniec tego okresu wynosiła około 860–870 tysięcy.

LUDNOŚĆ
WARSZAWA