Rok więzienia za przestępstwa seksualne! Policja zatrzymała 26-latka w Kościerzynie

Wpadł w centrum Kościerzyny. 26-latek ukrywał się przed więzieniem

Policjanci z Kościerzyny (woj. pomorskie) zatrzymali 26-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary więzienia za przestępstwa seksualne. Mężczyzna został zaskoczony interwencją funkcjonariuszy w centrum miasta.

Do zatrzymania doszło w środę, 6 maja 2026 roku, około godziny 9.30. Wówczas dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, podejrzewają, że poszukiwany może przebywać na jednej z ulic w Kościerzynie, zastawili na 26-latka pułapkę.

- Policjanci, działając na podstawie własnych ustaleń oraz uzyskanych informacji, podejrzewali, że poszukiwany może przebywać na jednej z ulic w centrum miasta. Podczas przeprowadzonej kontroli potwierdzili swoje przypuszczenia. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony interwencją funkcjonariuszy - informują policjanci z Kościerzyny.

Poszukiwany trafi za kratki. Ma do odbycia rok więzienia

Zgodnie z wyrokiem sądu 26-latek był poszukiwany do odbycia kary roku pozbawienia wolności za czyny o charakterze seksualnym.

- Zatrzymany został przewieziony do policyjnego aresztu, skąd trafi do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary - dodają mundurowi.

