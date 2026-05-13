Pendolino pojedzie prosto nad morze. To zupełna nowość na te trasie

Pierwsze połączenie Pendolino do Ustki

W nadchodzącym sezonie letnim podróżni doczekają się historycznego debiutu, ponieważ superszybki pociąg wreszcie dotrze bezpośrednio na stację w Ustce. Przedstawiciele PKP Intercity oficjalnie potwierdzili, że w rozkładzie pojawi się nowa relacja Express InterCity Premium, łącząca południe kraju z popularnym kurortem, a dokładnie z Ustką. Dotychczas udostępnione szczegóły prezentują się następująco:

inauguracyjny kurs odbędzie się 27 czerwca 2026 roku,

składy będą wozić wczasowiczów najpewniej przez cały sezon wakacyjny,

po drodze pociąg zatrzyma się między innymi w Katowicach, stolicy, Trójmieście oraz w Słupsku,

będzie to absolutny debiut pojazdów tej klasy w tym nadmorskim mieście.

Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika, podróż ze stacji w Warszawie do docelowego kurortu zajmie pasażerom zaledwie około 5 godzin.

Szybki pociąg EIP nad morze ułatwi wakacje

Uruchomienie tej relacji stanowi ogromne udogodnienie dla turystów, ponieważ standardowe przejazdy z Warszawy lub Bielska-Białej na północ kraju zajmują znacznie więcej czasu i nie gwarantują tak dogodnych warunków podróżowania. Spółka kolejowa może spodziewać się gigantycznego oblężenia kas biletowych, zwłaszcza że nowy pociąg wyjedzie na tory w najbardziej gorącym, urlopowym terminie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod quizem.

QUIZ. Sobotnia ortografia. To dyktando wyrwie Cię z kapci! Jest mega trudne! Pytanie 1 z 12 Wskaż poprawnie napisane zdanie: Wyszczerzając zęby, uprzednio spojrzawszy, a raczej łypnąwszy wzrokiem na Podchorążego, swojego przyjaciela, rozejrzał się w te i we wte bohater naszej historii - ponadtrzydziestoletni Joachim. Wyszczerzając zęby, uprzednio spojrzawszy, a raczej łypnąwszy wzrokiem na Podchorążego, swojego przyjaciela, rozejrzał się wte i wewte bohater naszej historii - ponad trzydziestoletni Joachim. Wyszczerzając zęby, uprzednio spojrzawszy, a raczej łypnąwszy wzrokiem na Podchorążego, swojego przyjaciela, rozejrzał się wte i wewte bohater naszej historii - ponadtrzydziestoletni Joachim. Następne pytanie

Ceny biletów Pendolino do Ustki

Pula miejsc trafi do oficjalnej dystrybucji już 15 maja, dlatego warto ustawić sobie odpowiedni alert w kalendarzu, aby zdążyć z zakupem. Najbardziej przystępne cenowo wejściówki na odcinku z Gdańska do docelowej stacji wyceniono na 29 złotych, a za podróż ze stolicy do nadmorskiego uzdrowiska trzeba będzie zapłacić co najmniej 59 złotych.

Express InterCity Premium to najpopularniejsze składy w Polsce

Pociągi Pendolino od wielu lat uchodzą za absolutny szczyt nowoczesności. Błyskawiczne pokonywanie sporych dystansów, klimatyzacja we wszystkich wagonach oraz wysoce komfortowe wnętrza powodują, że składy te stanowią ulubiony wybór podróżnych przemieszczających się pomiędzy głównymi polskimi metropoliami.

Kluczowym atutem zestawów klasy Premium jest również zminimalizowany czas przebywania w trasie oraz doskonała jakość obsługi, co skutecznie odciąga turystów od podróży autami osobowymi czy rejsów lotniczych w obrębie kraju. Ten trend staje się szczególnie widoczny w miesiącach letnich, gdy kursy w kierunku bałtyckich plaż zyskują miano prawdziwych sprzedażowych hitów.

Pendolino w Szczecinie