Najlepiej opłacane zawody w Polsce. Nawet 53 tys. zł brutto miesięcznie

Rynek pracy w Polsce przechodzi rewolucję

Polski rynek pracy w ostatnich latach przechodzi ogromne zmiany. Jeszcze niedawno stabilne zatrudnienie i wysokie zarobki były kojarzone głównie z kilkoma wybranymi branżami, jednak dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Rozwój nowych technologii, cyfryzacja firm oraz dynamiczne zmiany gospodarcze sprawiły, że pracodawcy coraz częściej poszukują specjalistów posiadających nowoczesne i bardzo konkretne kompetencje.

Zmieniają się także oczekiwania samych pracowników. Coraz większe znaczenie mają nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale również możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej, elastyczne godziny pracy oraz dodatkowe benefity. Firmy muszą dziś konkurować o najlepszych kandydatów, ponieważ w wielu sektorach nadal brakuje wykwalifikowanych specjalistów. Gdzie jednak zarobki są najlepsze?

Najlepiej opłacane zawody w Polsce. Rekordowe pensje już nie tylko w IT

Z najnowszego Raportu Płacowego przygotowanego przez Hays Poland wynika, że rekordowo wysokie wynagrodzenia nie dotyczą dziś już tylko branży IT. Dobrze płatne posady znajdziemy też w innych miejscach - a gdzie konkretnie? O tym dowiecie się sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu zarobki sięgają nawet 53 tys. zł miesięcznie

5

Co jest dziś ważne na rynku pracy?

Eksperci rynku pracy podkreślają, że sama specjalizacja często już nie wystarcza. Coraz bardziej liczą się kompetencje łączące kilka obszarów jednocześnie. Np. w sektorze prawa i podatków ogromnego znaczenia nabierają dziś:

znajomość sztucznej inteligencji,

compliance,

ESG,

ochrona danych osobowych,

analiza ryzyka,

cyfryzacja procesów biznesowych.

To właśnie dlatego rośnie zapotrzebowanie na nowych specjalistów, takich jak:

AI governance legal expert,

ESG legal advisor,

compliance manager,

doradca podatkowy specjalizujący się w nowych regulacjach.

Tym samym firmy coraz częściej inwestują w osoby, które potrafią odnaleźć się na styku prawa, biznesu i nowoczesnych technologii.

Firmy chcą zatrudniać, ale kandydatów brakuje

Co ciekawe, z danych zawartych w raporcie wynika, że aż 81 proc. firm planuje nowe rekrutacje. Problemem pozostaje jednak znalezienie odpowiednich pracowników. Największy deficyt dotyczy osób posiadających jednocześnie kompetencje technologiczne, biznesowe i prawne.