Czterech obywateli Szwecji zatrzymanych na Pomorzu. Nie zdążyli nawet wejść do samolotu

Napadli na Norwega w centrum Gdańska. Wpadli na lotnisku tuż przed odlotem do Szwecji

W czwartek, 7 maja policjanci otrzymali zgłoszenie o brutalnym napadzie przy ul. Stągiewnej w Gdańsku. Grupa mężczyzn zaatakowała przechodnia, groziła mu nożem, a następnie ukradła telefon i gotówkę. Napastnicy zmusili też pokrzywdzonego do wypłacenia pieniędzy z bankomatu. Później zabrali jego kartę i sami wypłacili kolejne środki.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni ze Śródmieścia. Funkcjonariusze przeanalizowali monitoring miejski i zabezpieczyli ślady, dzięki czemu szybko ustalili tożsamość sprawców. Policjanci dotarli również do informacji, kiedy podejrzani planują wrócić do Szwecji.

- W miniony piątek (8 maja) kryminalni ze Śródmieścia wspólnie z kryminalnymi z gdańskiej komendy miejskie pojechali na lotnisko, aby zatrzymać sprawców. Policjanci z funkcjonariuszami Straży Granicznej ustalili miejsce, w którym miało nastąpić zatrzymanie czterech sprawców rozboju i ich zatrzymali - informują funkcjonariusze z Gdańska.

Napastnicy usłyszeli zarzuty. Grozi im nawet 20 lat więzienia

Zatrzymani mężczyźni w wieku 23, 19, 18 i 17 lat trafili do policyjnego komisariatu. Dzień później zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, gdzie przedstawiono im zarzuty rozboju z użyciem noża.

- Prokurator zawnioskował też o środek zapobiegawczy, do którego sąd się przychylił i zatrzymani Szwedzi trafili na trzy miesiące do aresztu. Za rozbój grozi kara nawet 15 lat więzienia. Jeżeli sprawca posługuje się nożem, wówczas kara wynosi nawet 20 lat pozbawienia wolności - dodają mundurowi.

