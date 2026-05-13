Imię Tomasz: Klasyka od pokoleń

Na polskim gruncie funkcjonują imiona, które opierają się upływowi czasu, a do tej grupy niewątpliwie należy Tomasz. Zgodnie z aktualnymi statystykami, figuruje ono w dowodach osobistych 533 217 obywateli. Imię to emanuje klasyką, spokojem i przywiązaniem do tradycji. Unika skrajności – nie uchodzi ani za krzykliwie nowoczesne, ani za przestarzałe. Właśnie ten złoty środek sprawia, że od wielu lat jest stałym punktem w wyborach polskich rodziców.

Co oznacza imię Tomasz? Pochodzenie i cechy

Geneza imienia Tomasz sięga języka aramejskiego, gdzie dosłownie tłumaczy się je jako „bliźniak”. Na nasze ziemie zawędrowało wraz z nurtem chrześcijaństwa, gdzie błyskawicznie się przyjęło. Sukces ten zawdzięcza w dużej mierze postaci św. Tomasza Apostoła.

Mężczyznom o tym imieniu zwykło się przypisywać konkretny zestaw cech: rzetelność, praktyczne podejście do życia oraz upór w dążeniu do celu. Tomasz to w powszechnej świadomości także osoba zrównoważona, ale kryjąca w sobie spore ambicje i stanowczość.

Tomasz Biernacki: twórca sukcesu sieci Dino

Imię to nosi również Tomasz Biernacki, właściciel prężnie działającej sieci supermarketów Dino Polska. Przedsiębiorca ten od dłuższego czasu okupuje czołowe miejsca na listach najzamożniejszych obywateli naszego kraju, zachowując przy tym wyjątkową dyskrecję i konsekwentnie stroniąc od błysku fleszy.

Stworzona przez niego marka Dino dynamicznie pnie się w górę, plasując się w ścisłej rynkowej czołówce branży handlowej w Polsce. Charakterystyczne markety z czerwonym logo celują głównie w mniejsze ośrodki miejskie oraz wsie, gdzie zjednały sobie szerokie grono lojalnych konsumentów.

Spadek popularności: Mniej nowo narodzonych Tomaszów

Mimo ogromnej bazy nosicieli, aktualne dane pokazują wyraźny trend spadkowy w nadawaniu imienia Tomasz noworodkom. Choć wciąż jest znane, jego dawny blask nieco przygasł. Liczby mówią same za siebie: podczas gdy w 2006 roku imię to otrzymało 2795 chłopców, w roku 2025 zarejestrowano ich zaledwie 495.