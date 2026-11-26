Zapowiedziany na 2027 rok koncert stadionowy Sylwii Grzeszczak cieszy się ogromnym zainteresowaniem i bilety rozchodzą się błyskawicznie, dzięki czemu wydarzenie jest już niemal w całości wyprzedane. Zaledwie w ciągu doby od uruchomienia dystrybucji organizator ogłosił, że nabywców znalazła już połowa dostępnej puli wejściówek. Dla wokalistki, która z niecierpliwością wyczekującymi fanami szykuje też nową płytę, stanowi to spory zaszczyt oraz dużą odpowiedzialność. Piosenkarka jako druga artystka w historii wystąpi na jednym z największych obiektów w Polsce, wyprzedzając w koncertowym kalendarzu Dodę, która swoje widowisko na PGE Narodowym ogłosiła wcześniej, ale z późniejszą datą realizacji.

Tomasz Raczek zachwycony koncertem w Sopocie. Krytyk porównał Sylwię Grzeszczak do Anny Jantar

Koncerty Sylwii Grzeszczak od lat przyciągają tłumy, a przełomowym momentem okazał się jej występ z 2024 roku na scenie Opery Leśnej w Sopocie. To właśnie po tym wydarzeniu swój podziw dla charyzmy i talentu wykonawczyni wyraził dziennikarz oraz krytyk popkultury Tomasz Raczek, zestawiając ją z legendarną Anną Jantar.

Słuchając jej i patrząc na nią, miałem niepokojące wrażenie, że kiedyś już spotkałem się z podobną emanacją na polskiej estradzie, wtedy także uwieńczoną powszechnym uwielbieniem/ To była Anna Jantar – napisał Tomasz Raczek.

Wokalistka nie pozostała obojętna na ten komplement i odpowiedziała uznanemu dziennikarzowi w rozmowie z Eską, podkreślając, jak istotna była dla niej ta opinia.

Sylwia Grzeszczak odpowiada Tomaszowi Raczkowi. Wokalistka skomentowała porównanie do Anny Jantar

W wywiadzie udzielonym serwisowi ESKA.pl w 2024 roku Sylwia Grzeszczak skomentowała wpis Tomasza Raczka. Onieśmielona tym zestawieniem artystka zaznaczyła, że pochwała z ust osoby, którą uważa za autorytet, ma dla niej niezwykle budujący wymiar.

To są takie mocne słowa, faktycznie, tym bardziej od takiej postaci, więc na pewno dla mnie, w tej historii muzyki, którą tworzę, to jest ważne, takie budujące, zachęcające do dalszego działania. Fajnie słyszeć takie słowa wsparcia – powiedziała Sylwia Grzeszczak w rozmowie z Eską.

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama