Kolejne głośne nazwisko w "Królowej przetrwania". Pola Wiśniewska dołączy do kontrowersyjnego show?

"Królowa przetrwania" hitem TVN-u

"Królowa przetrwania" to polska wersja popularnego reality show, który w 2023 roku zadebiutował na kanałach grupy TVN. W programie grupa znanych pań porzuca wygodne życie, by walczyć o koronę tytułowej królowej. Podzielone na dwa obozy celebrytki muszą przetrwać w dżungli bez wygód i kontaktu ze światem. Czeka na nie dzika natura i wyzwania, które sprawdzają granice wytrzymałości.

Program budził spore kontrowersje jeszcze przed premierą. Konflikty między uczestniczkami, ku radości producentów, tylko nakręcały oglądalność. Dwa pierwsze sezony emitowane były na antenie TVN7. Trzeci trafił już na główną antenę TVN-u, a rolę prowadzącej przejęła Małgorzata Rozenek-Majdan.

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Pola Wiśniewska weźmie udział w "Królowej przetrwania"?

Obecnie trwają przygotowania do czwartego sezonu, którego premiera zaplanowana jest na wiosnę 2027 roku. Niebawem mają rozpocząć się zdjęcia do nowych odcinków, a lista uczestniczek nie została jeszcze zapełniona.

W poniedziałek na listę trafiło kolejne nazwisko. Według informacji portalu Pudelek, o koronę "Królowej przetrwania" ma zawalczyć... Pola Wiśniewska. Była żona Michała Wiśniewskiego do tej pory unikała tego typu programów, dlatego jej udział w hicie TVN-u może niektórych zaskoczyć.

Informacja ta nie została oficjalnie potwierdzona. Zwróciliśmy się do Poli Wiśniewskiej z prośbą o komentarz w tej sprawie, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

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"Królowa przetrwania": Znamy pierwsze uczestniczki czwartego sezonu

Potwierdzone zostały za to inne nazwiska. Pierwszą uczestniczką czwartej serii "Królowej przetrwania" została Ksenia NGO, czyli przyszła synowa Justyny Steczkowskiej. Kilka dni temu informowaliśmy, że na udział w programie zdecydowała się Marcela Leszczak. Informacja ta ukazała się krótko po jej rozwodzie z Michałem Koterskim.

Walizki na wyjazd pakuje też Danuta Martyniuk! Ukochana Zenona Martyniuka wyraźnie rozmiłowała się w programach, w których musi poradzić sobie w trudnych warunkach. Na premierę czeka drugi sezon "Eksperyment: Odsiadka" z jej udziałem. Wiosną na ekranie zobaczymy również Mariolę Bojarską-Ferenc.

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