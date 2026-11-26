Jan Holoubek był jednym z najważniejszych gości 3. edycji BNP Paribas Warsaw SerialCon. W środę, 25 listopada w warszawskiej Kinotece. Fani serial na scenie zobaczyli także gwiazdę odtwórcy jednej z głównych ról w serii "Wśród nocnej ciszy", Jędrzeja Hycnara.

Wtedy była taka zima

Wieczór otwarcia uświetnił pokaz serialu HBO "Wśród nocnej ciszy". 6-odcinkowa produkcja, oparta na reportażu Wiesława Łuki "Nie oświadczam się", nawiązuje do zbrodni połanieckiej z 1976 roku. W wigilijną noc na drodze między Połańcem a Zrębinem zamordowano ciężarną kobietę, jej męża i młodszego brata. Sprawcy próbowali upozorować wypadek drogowy, a świadków zmuszono do złożenia przysięgi milczenia.

Reżyser Jan Holoubek, otoczony tłumem dziennikarzy odpowiadał na pytania o kulisy tworzenia serialu "Wśród nocnej ciszy". Wydarzenia toczą się w czasach, kiedy mroźne i śnieżne zimy były na porządku dziennym. Jak udało się pokazać ją w serialu?

"To przekroczyło granice zdrowego rozsądku"

No właśnie okazuje się, że ja, niewierzący człowiek raczej, zawsze miałem farta do pogody, I mam. Ale tym razem to przekroczyło granice zdrowego rozsądku, bo zima, jakiej nie pamiętam od 20-30 lat, tak mroźna i obfita w śnieg, trwała dokładnie tyle, ile myśmy tego potrzebowali.

- wyznał z kamienną twarzą reżyser.

Jeden z dziennikarzy podpowiedział, że jak się w styczniu i w lutym 2026 r. wyjeżdżało poza Mazowsze, takiej ostrej zimy już nie było. Holoubek skinął potwierdzająco głową i dodał:

Generalnie, jak się teraz pytają, czemu wcześniej nie było zim, odpowiada: bo ich nie potrzebowaliśmy.

Pierwszy międzynarodowy festiwal seriali w Polsce

BNP Paribas Warsaw SerialCon to pierwszy międzynarodowy festiwal seriali w Polsce. Jest skierowany zarówno do widzów, jak i do twórców oraz nadawców produkcji odcinkowych. Pokazy, spotkania i nagrody konkursowe mają promować polskie seriale i wspierać rozwój rodzimej branży.

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Jan Holoubek i ludzkie potwory. Reżyser zdradza kulisy serialu "Wśród nocnej ciszy"