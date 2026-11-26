Informacja o śmierci Jarosława Janowskiego-Smolińskiego opublikował 26 listopada 2026 r. Klub Pod Jaszczurami na Facebooku. Artysta był w tym krakowskim, kultowym miejscu, w latach 1976-1981 kierownikiem programowym. Miał 73 lata. Na razie nie podano informacji o przyczynie jego śmierci.

Z Klubem Pod Jaszczurami Janowski-Smoliński pozostał związany również po zakończeniu pracy. W kwietniu 2025 r., podczas obchodów 65-lecia tego miejsca, został uhonorowany Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Wspominając czas spędzony w klubie, mówił:

Klub Pod Jaszczurami, który prowadziłem, nauczył mnie pokory i dążenia do doskonałości

Tworzył programy dla TVP

Artysta miał na koncie również liczne realizacje telewizyjne i filmowe. W 1998 r. napisał scenariusz i wyreżyserował magazyn satyryczny "Kosa ostra", emitowany na antenach TVP1 i TV Polonia. Wcześniej był dyrektorem artystycznym Warmia Mazury Film w Olsztynie.

Z tym etapem jego działalności wiązały się także filmy dokumentalne, między innymi "Krutynia – księżniczka polskich rzek", "Inna książka" oraz "ERA love". Produkcje były prezentowane na antenach Planete i Animal Planet.

Współpracował z Olafem Lubaszenką

Janowski-Smoliński współpracował również z Olafem Lubaszenką. W latach 2005-2020 wspólnie realizowali autorskie filmy dokumentalne. Wśród ich projektów znalazły się "Bitwa pod Watherlove", "Licencja na styropianie" i "Polegli pod spódnicami".

Dorobek artysty był imponujący. Jak wynika z oficjalnego biogramu opublikowanego przez Ministerstwo Kultury, napisał łącznie ponad 100 scenariuszy filmowych i teatralnych. Był twórcą wszechstronnym, który z powodzeniem działał w różnych dziedzinach sztuki.

Czytaj także: Po 3 latach łez i żałoby Sylwia Peretti wróciła na salony! Kieliszek w dłoni, uśmiech od ucha do ucha i tajemniczy mężczyźni

54