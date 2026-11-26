Colin Farrell mówi, że jego droga do trzeźwości była długa i trudna. W dokumencie "Najlżejszy dotyk", którego premiera odbyła się w czwartek, 26 listopada 2026 r., irlandzki aktor opowiedział o uzależnieniach, z którymi zmagał się od nastoletnich lat. Wspominał, że początkowo alkohol pomagał mu przełamywać nieśmiałość. Dzięki niemu łatwiej nawiązywał kontakty, stawał się bardziej otwarty i pewny siebie. Szybko jednak niewinna z pozoru potrzeba dodania sobie odwagi przerodziła się w poważny problem.

Colin Farrell obudził się na odwyku

Aktor wrócił pamięcią do wydarzeń, które uświadomiły mu, jak bardzo wymknął się spod kontroli. Po zakończeniu pracy na planie filmu "Miami Vice" wsiadł do samolotu. Kolejne dni przyniosły jednak scenariusz, którego sam się nie spodziewał.

Po zakończeniu zdjęć do "Miami Vice" wsiadłem do samolotu. Trzy dni później obudziłem się na odwyku. Pić zacząłem jako trzynastolatek albo czternastolatek. Nagle stałem się bardziej otwarty. Potrafiłem rozmawiać z ludźmi. Byłem głośniejszy. Wydawało mi się, że jestem zabawniejszy. Ale wracałem do domu i opróżniałem butelkę... Całkowicie się zatracałem.

Farrell przyznał również, że w tamtym okresie eksperymentował niemal z każdym rodzajem narkotyków. Używki stały się dla niego sposobem na radzenie sobie z emocjami, których nie potrafił nazwać ani zrozumieć. Z czasem coraz wyraźniej widział, że potrzebuje pomocy.

Synowie Colina Farrella uratowali mu życie

W dokumencie aktor szczególnie dużo miejsca poświęcił ojcostwu. Jest tatą dwóch synów: Jamesa, którego matką jest Kim Bordenave, oraz Henry'ego, którego doczekał się ze związku z Alicją Bachledą-Curuś. Jak przyznał, to właśnie dzieci stały się jednym z najważniejszych powodów, dla których chciał na dobre pożegnać się z nałogiem.

Wytrzeźwiałem, kiedy James miał dwa i pół roku. Uczyniłem go swoim najwyższym autorytetem, swoim punktem odniesienia. Na początku myślałem, że będę po prostu jego przyjacielem. Ale podczas terapii zrozumiałem, że nie potrzebuje przyjaciela. Potrzebuje ojca.

Szczególne znaczenie miała dla niego relacja ze starszym synem. U Jamesa zdiagnozowano zespół Angelmana, rzadkie zaburzenie genetyczne wpływające na rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego. Farrell nie ukrywa, że ojcostwo zmieniło jego sposób patrzenia na świat i pomogło mu przewartościować dotychczasowe życie.

Moi synowie mnie wychowali.

Historia Colina Farrella to opowieść o trudnej walce z uzależnieniem, ale także o tym, jak wielką zmianę może przynieść odpowiedzialność za drugiego człowieka. Dziś aktor otwarcie mówi o przeszłości, nie ukrywając, jak wiele kosztowało go odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

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