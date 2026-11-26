Dominika Serowska 2 listopada 2026 roku po raz drugi została mamą. W niespełna dwa lata po syku Romeo na świat przyszła Vivienne. Już 26 listopada partnerka Marcina Hakiela pokazała, jak zmieniło się jej ciało po narodzinach córki. Nie do uwierzenia - zobaczcie w a galerii zdjęć!

Ile kilogramów udało jej się zrzucić Dominice w zaledwie 3 tygodnie?

Dominika Serowska w wywiadach nie ukrywa, że w drugiej ciąży jej organizm zareagował znacznie bardziej przyjaźnie dla przyszłej mamy. Mniej przytyła w trakcie, a w połogu kilogramy znikają w oczach!

Jak mówiła Dominika "Super Expressowi", w drugiej ciąży przytyła zacznie mniej niż za pierwszym razem. Kiedy nosiła pod sercem syna, jej waga wzrosła o 20 kg. Teraz ta liczba bliższa była 10. W wywiadach Serowska wyznaje, że po zaraz po narodzinach córeczki kilogramy zaczęły znikać znacznie szybciej.

W tej ciąży mniej przytyłam, ale też po porodzie] kilogramy szybciej lecą. Suplementacja i dieta przed ciążą się temu przysłużyły

- pisała ukochana Hakiela.

"Super Express" zapytał Dominikę, jak udało jej się w tak piorunującym tempie schudnąć. Odpowiedziała ze śmiechem:

Nie miałam czasu jeść

Dominika Serowska zdradziła, ile waży po porodzie

Partnerka Marcina Hakiela podała również konkretne liczby. Okazuje się, że w dniu porodu wskazywała na wadze zaledwie 71 kg. Po około dwóch tygodniach było to już 62 kg.

W dniu porodu było 71 kg, po ok. dwóch tygodniach - 62 kg, bez ćwiczeń ofc, bo jeszcze połóg i nie mogę. Serio dla mnie to szok, bo po poprzedniej ciąży wszystko stało

- wyznała Serowska.

Jak podkreśliła, przed drugą ciążą ważyła nieco ponad 60 kg. Na razie nie wróciła do treningów, wciąż jest w okresie połogu i nie może jeszcze podejmować intensywnej aktywności fizycznej.

Teraz ukochana Hakiela podpisuje swoje obłędne zdjęcia z głębokim sekoltem i uśmiechem:

Matka karmiąca.

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